В Україні може з'явитись банк «поганих активів» для розв'язання проблеми NPL

Банк «поганих активів» за задумом повинен врегулювати поточну та майбутню проблемну заборгованість. Його можуть створити на базі однієї з націоналізованих фінустанов

Одним з варіантів розв’язання проблеми непрацюючих кредитів (NPL) в Україні може стати створення банку «поганих активів» (bad bank). Про це заявив голова Комітету ВР з питань фінансів та податкової політики, народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

За перше півріччя 2024-го частка NPL як відсоток від загального кредитного портфеля зменшилась до 34,6% (з 37,4% на початку року). Загальні обсяги кредитування зросли на 78,8 млрд грн з початку року, а портфель NPL скоротився на 4,2 млрд грн (до 418,2 млрд грн).

За словами Гетманцева, попри позитивні тенденції проблема NPL залишається суттєвим гальмом на шляху відновлення кредитування За час війни портфель «поганих кредитів» збільшився на 37% (+ 113,1 млрд грн). 90% цього приросту складають кредити бізнесу.

«Ці непрацюючі кредити, левова частка з яких зарезервована, продовжують чинити негативний тиск на баланси банків і стримують кредитування», — зазначає нардеп.

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Як планують розв’язувати проблему

Одним з варіантів може бути банк «поганих активів». Гетманцев пояснив, що ця установа допоможе врегулювати поточну і майбутню проблемну заборгованість, накопичену під час повномасштабної війни.

Він зазначив, за останні 30 років у світі накоплений значний позитивний досвід функціонування таких спеціалізованих установ. Її можуть створити на базі одного з невеликих банків, що був націоналізований через санкції, до процесу можуть залучити донорів.

Нардеп пише, що головна мета банку «поганих активів» — взяти на свій баланс із певним дисконтом всю або більшу частину воєнних NPL з метою подальшого пасивного або активного управління такими стресовими активами.

«Це б розвантажило звичайні комерційні банки, дозволивши їм сконцентруватись на нарощуванні здорового кредитного портфеля, і пришвидшило відновлення кредитування», — стверджує Гетманцев.

Нагадаємо, банки очікують підвищення попиту на всі види корпоративних та роздрібних кредитів і зростання обсягів кредитного портфеля, свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського кредитування.

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