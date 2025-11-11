close-btn
Райффайзен Банк отримає нового голову правління

11.11.2025 16:00
Микола Деркач

Наглядова рада Райффайзен Банку прийняла рішення призначити Наталію Гуріну новою головою правління банку за результатами конкурсу. Це рішення має бути погоджено державними органами нагляду. Очікується, що Наталія почне виконувати обов’язки на посаді голови правління нашого банку з 1 січня 2026 року

Фото: raiffeisen.ua

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що Наталія Гуріна наразі як заступниця голови правління Райфу із січня 2012 року відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами. Всю свою професійну кар’єру вона присвятила банку і зростала у ньому фактично з перших років заснування компанії. Почавши свою кар’єру в «Авалі» у 1994 році , Наталія тепер очолить правління Райффайзен Банку.

У різний час вона обіймала посади за різними напрямками: біржових операцій, валютного контролю, казначейства, кредитних операцій, моніторингу кредитного портфелю і проблемних кредитів. До призначення членом правління банку із липня 2007 була заступницею головного ризик-менеджера – директоркою департаменту корпоративних ризиків.

Читайте також: Визнаний неплатоспроможним РВС Банк може уникнути ліквідації — ФГВФО

Обрання нового СЕО Райффайзен Банку стало плановим кроком після рішення Олександра Писарука не продовжувати контракт на новий період.

«Шість років тому, розглядаючи пропозицію очолити Райффайзен Банк, Олександр взяв на себе виклик трансформувати банк та передати його подальший розвиток наступнику. Наглядова рада вітає Наталію Гуріну з таким важливим призначенням. За роки відданої роботи в банку вона проявила кращі професійні та лідерські якості, які допоможуть розвивати банк в надскладних умовах війни та повоєнного відновлення України», — зазначив Андрій Степаненко, заступник голови Наглядової ради Райффайзен Банку.

Нагадаємо, що Райффайзен Банк – найбільший український банк із іноземним капіталом. Понад 30 років банк є надійним плечем для мільйонів українців, допомагає розвивати бізнес сотням тисяч компаній і підприємців, залишається найбільшим банком-благодійником країни під час війни.

