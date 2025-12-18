close-btn
Генеральний директор Raiffeisen йде у відставку

18.12.2025 17:40
Ольга Деркач

Гендиректор Raiffeisen Bank International AG Йоганн Штробль залишає посаду, перекладаючи на плечі свого наступника вирішення складної ситуації навколо російського бізнесу австрійського банку

Фото: instagram.com/raiffeisenbank.ua

У липні Штробля замінить Міхаель Хьоллерер. На посаду гендиректора призначили колишнього фінансового директора банку.

У четвер, 18 грудня, акції Raiffeisen подешевшали на 2,6%, показавши найбільше падіння серед компаній, що торгуються у Відні.

66-річний Штробль очолював банк у складний і турбулентний період. Майже чотири роки його робота була зосереджена на спробах — поки що безуспішних — продати російський підрозділ після повномасштабного вторгнення росії в Україну на початку 2022 року. Керівництву Raiffeisen так і не вдалося знайти покупця, який отримав би схвалення регуляторів як у росії, так і на Заході.

За цей час російська «дочка» банку накопичила понад €5 млрд нерозподіленого прибутку. Через валютні та капітальні обмеження ці кошти фактично заблоковані всередині країни. Паралельно банк намагається збільшити частку доходів у інших країнах Східної Європи, зокрема в Україні.

«Ми й надалі ставимося до Raiffeisen обережно», — зазначив у аналітичній записці аналітик KBW Бен Мейєр.

За його словами, під час останніх дзвінків щодо фінансових результатів банк так і не прояснив, на якому етапі перебуває вихід із росії.

Значну частину своєї кар’єри Штробль провів у банках, які нині належать UniCredit SpA. У 2007 році він приєднався до групи Raiffeisen, а у 2010-му увійшов до правління RBI, спочатку обіймаючи посаду директора з управління ризиками. Генеральним директором банку він став у 2017 році.

За час його перебування на чолі Raiffeisen акції банку подорожчали більш ніж на 60%. Для порівняння, індекс Stoxx Europe 600 Banks за цей самий період зріс більш ніж на 90%.

Міхаель Хьоллерер працював фінансовим директором RBI з 2020 до 2022 року — у період, коли банк очолював Штробль. Після цього він став керівником Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien — найбільшого акціонера RBI та одного з найвпливовіших банків в Австрії.

Джерело: Bloomberg.

Рубрики: СвітНовиниRaiffeisen Bank
