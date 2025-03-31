Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку

З 5 квітня 2025 року Райф відмовляється від веб-версії інтернет-банкінгу Raiffeisen Online (RO), щоб зосередитися на мобільному застосунку MyRaif. Це рішення продиктоване передусім прагненням захистити клієнтів від можливих загроз у мережі, адже мобільні платформи дозволяють впроваджувати більш сучасні технології безпеки. Веб-формат, хоч і був зручним для частини користувачів, насправді має нижчий рівень захисту, тож продовжувати його підтримку з урахуванням сучасних вимог — недоцільно

У чому перевага мобільного застосунку?

MyRaif вирізняється надійними функціями ідентифікації, зокрема авторизація через селфі гарантує доступ до рахунку лише його власнику. У веб-версії RO подібні технології не були доступні, тому ризик шахрайських операцій залишався вищим.

«У застосунку MyRaif немає комісій за перекази — будь-які платежі є безкоштовними для клієнтів. Крім того, мобільний канал спрощує відкриття рахунків та інші операції, не змушуючи фізично відвідувати відділення. Це особливо важливо в сучасних умовах, коли користувачі цінують швидкість та зручність», — пояснила Людмила Підчоса, Product Owner Райффайзен Банку.

Чим вигідний перехід на MyRaif для клієнтів?

По-перше, суттєво знижуються ризики шахрайства. По-друге, усі платежі в MyRaif безкоштовні — від переказів між картками до миттєвих платежів IBAN. По-третє, для клієнтів веб-версії RO під час переходу у MyRaif діють спеціальні акції: наприклад, до 31 березня 2025 року діє 100% кешбек на поповнення мобільного рахунку (до 300 гривень). Це своєрідний «бонус за безпеку», адже банк дбає про те, щоб перехід був не лише корисним, а й фінансово приємним. Крім того, у MyRaif сучасний дизайн і простий інтерфейс, тож адаптуватися навіть тим, хто звик до великого комп’ютерного екрану, не становитиме труднощів.

Міграція супроводжується активним інформуванням клієнтів, які досі використовували веб-версію RO. Через SMS, Viber, пуш-повідомлення в додатку та сповіщення у веб-версії банк пояснює ключові переваги MyRaif і надає покрокові інструкції щодо встановлення та налаштування мобільного застосунку.

У відділеннях співробітники готові допомогти всім охочим встановити MyRaif і розібратися з його функціоналом. Паралельно контакт-центр телефонує клієнтам із додатковими роз’ясненнями, а в оновлених правилах банківського обслуговування чітко зазначено, що з 5 квітня 2025 року веб-версія буде недоступною».

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Що буде після вимкнення веб-версії?

Починаючи з 5 квітня, при спробі зайти на сторінку Raiffeisen Online користувачі бачитимуть інформаційний екран, де буде зазначено, що сервіс закрито та рекомендовано перейти до MyRaif. Усі звичні операції — від керування рахунками до платежів — надалі можна буде виконувати виключно через мобільний застосунок.

Таким чином, банк перейде на безпечніший і технологічно розвиненіший канал обслуговування, аби мінімізувати ризики й зробити роботу з фінансами приємнішою для клієнтів.

Зрештою, забезпечення повного переходу на мобільний формат дозволяє Райфу сфокусувати ресурси на розвитку сучасного цифрового середовища, замість утримувати малопопулярний веб-канал із підвищеним рівнем ризиків.

Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online — це логічний крок у розвитку банківських послуг: він дасть можливість надавати клієнтам більш захищений і сучасний сервіс. Безкоштовні перекази, технологічні рішення на зразок Face Liveness Detection та відсутність зайвих комісій роблять MyRaif привабливим для щоденних фінансових операцій. Турбуючись про безпеку і комфорт клієнтів, Райф запроваджує якісно новий формат дистанційного обслуговування і водночас знижує будь-які потенційні ризики, пов’язані з веб-каналом.

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