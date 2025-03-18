RPA у Райффайзен Банку: як роботизація підвищує ефективність і знижує витрати

Цифрова трансформація є одним із ключових напрямків розвитку фінансових установ у всьому світі. В Україні цей тренд набуває особливої актуальності, оскільки технологічні рішення допомагають банкам підвищувати ефективність, мінімізувати ризики та покращувати клієнтський досвід. Одним із ефективних інструментів автоматизації є RPA (Robotic Process Automation) — роботизована автоматизація процесів.

Райффайзен Банк став піонером у впровадженні RPA в Україні, зробивши ставку на автоматизацію ще у 2017 році. Сьогодні банк має понад 60 роботизованих процесів, що охоплюють різні напрями діяльності, від фінансового моніторингу до обслуговування клієнтів. Про те, як роботизація змінює фінансовий сектор та які результати вона приносить, ми поговорили з Аркадієм Вигівським, керівником офісу роботизації та автоматизації процесів Райффайзен Банку

RPA: від ідеї до ефективності

Перші кроки з роботизацією в Райффайзен Банку розпочалися у 2017-2018 роках. За словами Аркадія Вигівського, драйвером впровадження RPA стала потреба в підвищенні продуктивності, зменшенні витрат та мінімізації ризиків.

«RPA дозволяє не лише автоматизувати рутинні операції, а й значно підвищити якість виконання процесів, швидкість виконання, зменшити ймовірність помилок та забезпечити безперервність роботи. Завдяки цьому банк отримує швидші, безпечніші та масштабовані рішення», — зазначає Вигівський.

На першому етапі команда складалася з трьох розробників і двох аналітиків. Початкова мета полягала у навчанні підрозділів банку та пошуку процесів, які можна автоматизувати. Успішні пілотні проекти підтвердили ефективність RPA, і технологія почала масштабуватися. Ключем до успішного проходження першого найскладнішого етапу стала відданість та наполегливість команди, яка розпочала цей шлях та заклала надійний фундамент для наступного розвитку, а також якісна підтримка та довіра від Членів Правління та створення середовища для розвитку працівників, які і надалі продовжують рушійним фактором розвитку нашого Банку.

Реальні кейси та результати

Впровадження RPA дозволило Райффайзен Банку оптимізувати ресурси та перерозподілити робочий час співробітників на більш складні та аналітичні завдання. Загальний ефект від роботизації оцінюється у вивільнені часу працівників понад 23 тисячі годин щомісяця, що забезпечує значну ефективність банківський процесів.

«Вивільнений час та ресурси перерозподіляються таким чином, щоб приносити більшу цінність клієнту та бізнесу, надавати можливість працівникам зосереджуватись на більш цікавих задачах та надавати можливість подальшого розвитку», — пояснює Аркадій.

Сьогодні RPA в Райффайзен Банку охоплює понад 17 напрямків, зокрема:

фінансовий моніторинг;

робота з рахунками;

кредитні операції;

документообіг;

обслуговування карткових продуктів.

Один із показових кейсів використання RPA — автоматизація документообігу та обробки документів, що надходять від Державної виконавчої служби. До впровадження RPA працівники банку вручну опрацьовували 7-8 тис. документів на місяць, витрачаючи на кожен понад 15 хвилин. Після роботизації час обробки скоротився до двох хвилин, а кількість оброблених документів зросла до 50-60 тис. на місяць. Без автоматизації цей обсяг вимагав би значного збільшення штату співробітників.

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Автоматизація значно покращила якість обслуговування клієнтів. Наприклад, завдяки роботизації обробки документів від Державної виконавчої служби та якісній взаємодії між підрозділами банку клієнтський досвід значно покращився, а звернення клієнтів з цього питання перестали входити до топ-5 найпоширеніших звернень клієнтів, що свідчить про суттєве покращення сервісу.

Виклики та шляхи їх подолання

Як і будь-яке впровадження нових технологій, роботизація в банку пройшла через етапи від заперечення до повного прийняття. Основні виклики включали:

навчання команди та підрозділів банку;

реалізація моделі управління життєвим циклом роботизованих рішень;

створення IT-інфраструктури для розгортання роботизованих рішень;

напрацювання підходів до вибору процесів та їх оптимізація;

підготовку резервних сценаріїв для забезпечення безперервності бізнесу.

Завдяки злагодженій роботі команди та підтримці керівництва вдалося досягти високої ефективності RPA-рішень, що робить вагомий внесок в цифрову трансформацію банку.

Безпека як ключовий пріоритет

Банківський сектор традиційно приділяє особливу увагу безпеці, і RPA не є винятком. Усі роботизовані процеси в Райффайзен Банку інтегровані у загальну IT-екосистему та підлягають суворому контролю. Використовуються такі заходи безпеки:

моніторинг та аудит RPA-рішень;

резервні системи для забезпечення безперервності роботи;

залучення фахівців із кібербезпеки на всіх етапах.

Банк вже реалізував рішення з використанням машинного навчання (ML) та активно вивчає додаткові можливості, які з’являються при доповненні інструментів RPA можливостями AI. Впровадження таких інструментів має бути відповідальним і відбувається поступово, з урахуванням усіх регуляторних та безпекових вимог з фокусом на ефективність та клієнта.

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Плани розвитку на 2025 рік

Райф продовжує розширювати автоматизацію та інтегрувати передові технології. У 2025 році ключові зусилля будуть спрямовані на розвиток компетенцій команди в напрямках AI/ML, використання мікросервісів та api, що значно розширює можливості RPA та дозволить створювати більш складні автоматизовані рішення.

Пріоритетом стане масштабування RPA з акцентом на вивільнення FTE та підвищення продуктивності. Важливу роль відіграватиме інтеграція AI, яка покращить аналіз даних, підвищить продуктивність та дозволить автоматизувати процеси, які раніше не були доступні до автоматизації класичними інструментами RPA.

Окремий фокус — оптимізація RPA інфраструктури в AWS, що дозволить зменшити витрати та підвищити гнучкість.

Таким чином, 2025 рік стане черговим етапом розвитку, що зробить банк ще швидшим, ефективнішим та технологічнішим.

Райффайзен Банк доводить, що роботизація — це не просто технологічний тренд, а важливий інструмент підвищення ефективності. RPA вже зараз приносить відчутні результати, і банк продовжує вдосконалювати свої процеси, роблячи їх ще швидшими, гнучкими та безпечнішими. У майбутньому планується ще глибша інтеграція з AI, що відкриває нові можливості для фінансового сектору.

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