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Скільки українці витратили через платіжні картки у 2024 — НБУ

03.03.2025 17:00
Ольга Деркач
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У 2024 році, попри війну та атаки на енергетичну інфраструктуру, українці зберегли пріоритет безготівкових розрахунків картками. Це підтверджує аналіз Національного банку України (НБУ) за операціями з картками українських банків

Скільки українці витратили через платіжні картки у 2024 — НБУ

Скільки українці витратили через платіжні картки у 2024 — НБУ Фото: freepik.com

Частка безготівкових операцій платіжними картками залишається високою

Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2024 рік становила 8 654,4 млн, а їхня загальна сума — 6 577,4 млрд грн. Із них в Україні здійснено 91,8% від кількості та 90,1% від суми всіх операцій з картками.

Більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими. Так, в Україні та за кордоном здійснено 8 184,8 млн безготівкових операцій на суму 4 243,5 млрд грн.

Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік становила 64,5% у загальній сумі операцій із платіжними картками. Частка безготівкових операцій за кількістю минулоріч зросла до 94,6%.

Скільки українці витратили через платіжні картки у 2024 — НБУ

Найпоширеніші операції — безготівкова оплата в торговельній мережі

Аналіз розподілу безготівкових операцій платіжними картками українських емітентів за їхніми видами свідчить, що у 2024 році найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі. Це 73,4% та 46,8% відповідно (понад 6 млрд операцій на суму майже 2 млрд грн).

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Перекази з картки на картку за сумою становили 31,1% (або 1 318,4 млрд грн). Їхня кількість перебувала на рівні 8,2% від усіх безготівкових операцій.

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,6% за кількістю та 14,7% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 622 млрд грн.

Середня сума однієї операції в Україні у 2024 році:

  • у торговельній мережі — 330 грн (у 2023 році — 325 грн);
  • із переказу з картки на картку — 1 958 грн (1 972 грн);
  • з оплати товарів та послуг у мережі інтернет — 561 грн (490 грн).

Скільки українці витратили через платіжні картки у 2024 — НБУ

Розширюється платіжна інфраструктура і зростає емісія карток

За 2024 рік кількість платіжних терміналів зросла на 10,5% — до 496,6 тис. (97,5% безконтактні), що на 16,4% більше, ніж наприкінці 2021 року. Термінальна мережа повністю відновилася після втрат 2022 року й продовжує зростати.

Кількість пунктів прийому карток, зокрема в інтернеті, зросла на 12,8% — до 518,4 тис. (на 01.01.2024 – 459,7 тис.).

Кількість банкоматів у 2024 році залишалася майже незмінною — 15,7 тис.

Станом на 01.01.2025 кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, зросла на 15% — до 132 млн, зокрема завдяки державним програмам «Національний кешбек», «Зимова єПідтримка», «єКнига».

Кількість активних карток зросла на 13% — до 58,8 млн (44,5% від загальної емісії). Тривала тенденція зростання безконтактних карток: у грудні 2024 року їх було 35 млн (+14% р/р), що становить 60% активних карток.

Популярність токенізованих карток (NFC) також зростає — їх кількість збільшилася на 33% до 16,5 млн, тобто кожна четверта активна картка токенізована.

У 2024 році близько 95% безготівкових операцій у торговельній мережі здійснювалися з використанням безконтактної та NFC-технологій.

Скільки українці витратили через платіжні картки у 2024 — НБУ

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Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниПлатіжні карткиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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