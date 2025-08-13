Голова правління Райффайзен Банку залишає посаду

Керівник правління Райффайзен Банку — найбільшої банківської установи України з іноземним капіталом — Олександр Писарук завершить свою роботу на посаді наприкінці 2025 року

Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресслужбу банку, пише Fintech Insider.

Таким чином, його співпраця з фінустановою, яка тривала майже шість років, підійде до кінця.

Як уточнили в банку, контракт Писарука діє до 31 грудня поточного року, і саме він ухвалив рішення не пролонговувати угоду. Зараз у Райффайзен Банку стартував відкритий конкурсний процес пошуку нового очільника. Відбір кандидатів на посаду голови правління проводить наглядова рада банку.

«Шість років тому, розглядаючи пропозицію очолити Райффайзен Банк, Олександр Писарук взяв на себе виклик трансформувати банк та передати його подальший розвиток наступнику. Наглядова рада та вся команда банку вдячні йому за роки успішної співпраці й особливо за його визначний внесок у стабільну роботу банку, турботу про співробітників та підтримку клієнтів під час війни», — зазначили у банку.

Олександр Писарук обійняв посаду голови правління у вересні 2019 року, змінивши Володимира Лавренчука, який очолював Райффайзен Банк майже п’ятнадцять років.

Нагадаємо, що Наглядова рада Ощадбанку розпочала конкурс на заміщення посади голови правління у зв’язку із завершенням терміну дії контракту чинного керівника. Новий голова правління буде відповідальним за реалізацію нової стратегії та забезпечення довгострокової стійкості банку. Серед ключових завдань — посилення клієнтоцентричності, розвиток цифрових сервісів, зміцнення ринкових позицій та підтримка економічного зростання країни.

Раніше ми писали, що за І півріччя ПриватБанк отримав 34,9 млрд грн чистого доходу (після вирахування податку на прибуток 25%). Бізнес-результат без переоцінок, резервів та податків досяг 43 млрд грн, збільшившись на 19% порівняно з 1 півріччям 2024 року.

