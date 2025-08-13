close-btn
PaySpaceMagazine

Голова правління Райффайзен Банку залишає посаду

13.08.2025 11:00
Ольга Деркач

Керівник правління Райффайзен Банку — найбільшої банківської установи України з іноземним капіталом — Олександр Писарук завершить свою роботу на посаді наприкінці 2025 року

Голова правління Райффайзен Банку залишає посаду

Голова правління Райффайзен Банку залишає посаду Фото: instagram.com/raiffeisenbank.ua

Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресслужбу банку, пише Fintech Insider.

Таким чином, його співпраця з фінустановою, яка тривала майже шість років, підійде до кінця.

Як уточнили в банку, контракт Писарука діє до 31 грудня поточного року, і саме він ухвалив рішення не пролонговувати угоду. Зараз у Райффайзен Банку стартував відкритий конкурсний процес пошуку нового очільника. Відбір кандидатів на посаду голови правління проводить наглядова рада банку.

«Шість років тому, розглядаючи пропозицію очолити Райффайзен Банк, Олександр Писарук взяв на себе виклик трансформувати банк та передати його подальший розвиток наступнику. Наглядова рада та вся команда банку вдячні йому за роки успішної співпраці й особливо за його визначний внесок у стабільну роботу банку, турботу про співробітників та підтримку клієнтів під час війни», — зазначили у банку.

Цікаве по темі: Укрексімбанк надав ₴135 млн кредиту виробнику «Соків України»

Олександр Писарук обійняв посаду голови правління у вересні 2019 року, змінивши Володимира Лавренчука, який очолював Райффайзен Банк майже п’ятнадцять років.

Нагадаємо, що Наглядова рада Ощадбанку розпочала конкурс на заміщення посади голови правління у зв’язку із завершенням терміну дії контракту чинного керівника. Новий голова правління буде відповідальним за реалізацію нової стратегії та забезпечення довгострокової стійкості банку. Серед ключових завдань — посилення клієнтоцентричності, розвиток цифрових сервісів, зміцнення ринкових позицій та підтримка економічного зростання країни.

Раніше ми писали, що за І півріччя ПриватБанк отримав 34,9 млрд грн чистого доходу (після вирахування податку на прибуток 25%). Бізнес-результат без переоцінок, резервів та податків досяг 43 млрд грн, збільшившись на 19% порівняно з 1 півріччям 2024 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні зʼявився ШІ-помічник для молоді

Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим»

Нова пошта буде стягувати додаткову плату за одну з послуг

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніRaiffeisen Bank
google news
Новини по темі
Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів 12.05.2025

ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку 31.03.2025

Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку
RPA у Райффайзен Банку: як роботизація підвищує ефективність і знижує витрати 18.03.2025

RPA у Райффайзен Банку: як роботизація підвищує ефективність і знижує витрати
Клієнти Райффайзен Банку в Росії спонсорують війну — Bloomberg 05.02.2025

Клієнти Райффайзен Банку в Росії спонсорують війну — Bloomberg
Що буде з курсом гривні у 2025 році — прогноз Райффайзен Банку 28.11.2024

Що буде з курсом гривні у 2025 році — прогноз Райффайзен Банку
Вибір редакції
Всі
«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів

 Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
ТОП статей 11.08.2025

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
Останні новини
Сьогодні  14:00

Payoneer та Citi впроваджують перекази на базі блокчейну

 Сьогодні  12:00

SEC підтвердила завершення судової справи проти Ripple

 Сьогодні  11:00

Голова правління Райффайзен Банку залишає посаду

 Сьогодні  10:00

В Україні зʼявився ШІ-помічник для молоді

 12.08.2025  20:40

Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим»

 12.08.2025  19:50

НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії та застосував захід впливу до небанку

 12.08.2025  19:00

Емітент USDC запустить новий блокчейн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.