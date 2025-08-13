close-btn
В Україні зʼявився ШІ-помічник для молоді

13.08.2025 10:00
Ольга Деркач

Міністерство молоді та спорту України презентувало нового помічника на базі штучного інтелекту (ШІ) — ІЗІ

Презентація відбулася на форумі «Молодь тут» у Києві 12 серпня. Про це повідомила Дія у своєму Telegram.

«У тебе з’явився новий друг, який завжди на зв’язку. Його звати ІЗІ — і він знає, де шукати гранти, стажування, обміни та навіть доступне житло для молоді. ШІ-помічник уже тестується на новій цифровій платформі, а скоро буде і в Дії», — пишуть у Дії.

Що може ІЗІ:

  • працює в популярних месенджерах;
  • відповідає на голосові запити;
  • пропонує персоналізовані пропозиції для користувачів на основі бази можливостей платформи.

Платформа буде постійно оновлюватись, розширюючи кількість можливостей для молоді.

Цікаве по темі: Кабмін відкрив доступ до Дія.City для нових сфер бізнесу

Платформа можливостей для молоді реалізована за координаційної підтримки Ради з молодіжних питань при Президентові України та експертного супроводження від Міністерства цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа. Компанія PipeLogic.AI організувала бета-тестування ШІ-асистента.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє запустити мультирахункову Дія.Картку. Відкрити її можна буде у застосунку Дія.

На Дія.Картку можна буде отримувати:

  • усі цільові програми допомоги в Дії — єКнига, Пакунок школяра, виплату на дитину через єМалятко та інші;
  • виплати за військові облігації;
  • допомогу від міжнародних організацій;
  • пенсії та соціальні виплати.

Раніше ми писали, що на Дія.Бізнес зʼявиться Маркетплейс цифрових рішень. На Маркетплейсі цифрових рішень користувачі зможуть знайти інструменти для автоматизації, фінансів, маркетингу, кібербезпеки, HR, e-commerce, логістики та інших напрямів. Це дасть змогу малому та середньому бізнесу швидко й зручно впровадити надійні цифрові продукти, що спрощують роботу та підвищують ефективність.

