НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії та застосував захід впливу до небанку

12.08.2025 19:50
Микола Деркач

Нацбанк України прийняв рішення відкликати у фінансової компанії ліцензію з надання фінансових послуг, а ще до однієї – застосувати захід впливу у вигляді письмового застереження

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Щодо застосування заходу впливу

Національний банк за результатами планової інспекційної перевірки, проведеної в квітні – червні 2025 року, застосував до ТОВ «Лізингком» захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлені недоліки в діяльності, що призвели до порушення вимог:

  1. Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ, затверджених постановою Правління Нацбанку від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами).
  2. Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінпослуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 серпня 2025 року.

ТОВ «Лізингком» зобов’язане у визначені строки вжити заходів для усунення зазначених у письмовому застереженні недоліків у діяльності, що спричинили вчинення порушень.

ТОВ «Лізингком» має діючу ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання послуги фінансового лізингу.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика

Щодо відкликання ліцензії

Національний банк відкликав у ТОВ «Родео Капітал» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання фінансових послуг з факторингу й надання коштів та банківських металів у кредит.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 серпня 2025 року.

НБУ у червні-липні цього року вжив заходів для проведення позапланової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії.

Під час спроби її здійснити було встановлено та зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки у зв’язку з ненаданням інспекційній групі Нацбанку документів та інформації щодо предмета перевірки.

Зазначене унеможливило проведення перевірки, що є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії. Це передбачено ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Положенням про застосування НБУ коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінпослуг, затвердженого постановою Правління Нацбанку від 25 грудня 2023 року № 183 (зі змінами).

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті регулятором адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ТОВ «Родео Капітал» у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання поштою.

