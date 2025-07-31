Укрексімбанк надав ₴135 млн кредиту виробнику «Соків України»

Укрексімбанк профінансував одного з провідних українських виробників натуральних соків — компанію «Еко-Сфера» — на суму 135 млн грн

Як повідомила Forbes пресслужба банку, кошти виділено у форматі траншевої кредитної лінії, що передбачає механізм ризик-шерингу з державою: половина суми кредитного ліміту гарантується за рахунок державного портфельного інструменту.

Залучене фінансування компанія планує використати для закупівлі сировини в межах сезонного заготівельного циклу. Такий крок дасть змогу «Еко-Сфері» збільшити обсяги виробництва в період пікового попиту, що, за оцінкою банку, сприятиме зміцненню позицій брендів компанії на локальних та загальнонаціональних ринках.

«Еко-Сфера» володіє повним виробничим циклом: від закупівлі фруктів і овочів до виготовлення готової продукції та її постачання споживачам. Виробництво розміщене у Вінницькій області. До продуктового портфеля підприємства входять соки, нектари й пюре з фруктів та овочів, що реалізуються під такими торговельними марками, як «Соки України», «Добрий ранок», «Вінні» тощо.

Цікаве по темі: Мережа VARUS отримала ₴630 млн від ЄБРР

Згідно з даними YouControl, серед бенефіціарів компанії — Валентина Гончарук (якій належить 70% корпоративних прав) та Олег Гончарук (25%). За результатами 2024 року дохід «Еко-Сфери» перевищив 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, що UGB (Укргазбанк) розширює стратегічну співпрацю з НАК «Нафтогаз України»: банк відкрив компанії кредитну лінію на 4,7 млрд грн. Фінансування спрямоване на закупівлю природного газу з європейських хабів для формування запасів у підземних сховищах, що дозволить забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2025–2026 років.

Раніше ми писали, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, планує взяти на себе половину ризиків за портфелем нових фінансових інструментів українського державного ПриватБанку на суму до $100 млн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд затвердив запуск Дія.Картки

Ethereum виповнюється 10 років: що далі

Криптобіржа Kraken готується до IPO