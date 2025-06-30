IFC покриє $50 млн ризиків ПриватБанку для підтримки бізнес-кредитування

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, планує взяти на себе половину ризиків за портфелем нових фінансових інструментів українського державного ПриватБанку на суму до $100 млн

Йдеться про кредити, гарантії, лізингові програми та інші прийнятні форми фінансування, які спрямовуватимуться на підтримку мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП). Особливий акцент зроблено на бізнес у сфері агровиробництва, а також на компанії, засновані або очолювані жінками.

Відповідний проєкт може бути винесений на розгляд ради директорів IFC вже у червні поточного року.

Реалізацію цієї ініціативи передбачається здійснювати в межах Програми дій з підвищення економічної стійкості (Economic Resilience Action, ERA) для України. У рамках цієї програми IFC, за фінансової підтримки уряду Франції, планує надати гарантію на покриття перших збитків обсягом до $22,5 млн — це еквівалентно 45% її участі в загальних ризиках проєкту.

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Крім того, для стимулювання кредитування бізнесів, якими керують жінки, IFC передбачає впровадження механізму заохочення на основі досягнутих результатів. Такий компонент, профінансований урядом Нідерландів, передбачає виділення до $800 тис.

У документах IFC наголошується, що використання моделі змішаного фінансування, спрямованої на зниження ризиковості, може відкрити можливість збільшення загального обсягу підтримки ММСП за межі початково заявлених $100 млн — до $120–$150 млн протягом усього періоду реалізації проєкту.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Національним банком України, станом на 1 квітня 2025 року ПриватБанк залишався найбільшим банком країни за розміром активів — 945,4 млрд гривень, що становить 25,2% від загального обсягу активів банківського сектору.

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Джерело: Інтерфакс.