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Як пасивно заробляти на криптовалюті без трейдингу

29.06.2025 11:30
Ольга Деркач
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Індексні та біржові криптофонди відкривають інвесторам можливість отримувати пасивний дохід без активного трейдингу. Вони забезпечують доступ до широкого спектра криптовалют і дозволяють мінімізувати ризики завдяки диверсифікації

Як пасивно заробляти на криптовалюті без трейдингу

Фото: freepik.com

Як і у традиційних фінансах, індексні фонди та ETF створені для того, щоб надати інвесторам довгостроковий доступ до ринку без потреби самостійно обирати окремі активи чи постійно ребалансувати портфель.

Що таке криптоіндексні фонди та ETF

Криптовалютний індексний фонд — це інструмент, який об’єднує низку криптовалют (зазвичай за ринковою капіталізацією) в один портфель. Він періодично автоматично ребалансується для збереження пропорцій, що відображають актуальну структуру ринку. Такі фонди можуть бути централізованими (керовані компаніями) або децентралізованими (керовані через смартконтракти у DeFi-екосистемі).

Крипто-ETF — це фонд, акціями (паями) якого можна торгувати на традиційних біржах (як-от NYSE або Cboe). Він відстежує вартість одного або кількох цифрових активів. На відміну від індексного фонду, ETF купується і продається як звичайна акція через брокерський рахунок.

Обидва типи інструментів дозволяють інвестувати у криптовалюту без потреби мати окремий гаманець або керувати приватними ключами.

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Як індексні фонди та ETF генерують пасивний дохід

Основні джерела пасивного доходу включають:

  • зростання вартості криптоактивів, таких як Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) чи Solana (SOL);
  • стейкінг токенів у фондах, що включають активи з proof-of-stake (PoS);
  • прибутковість DeFi-протоколів — у випадку з децентралізованими індексами тощо.

Ці механізми особливо підходять для інвесторів, які хочуть мати стабільний дохід без необхідності активно втручатися в ринок.

Де інвестувати

Централізовані платформи, як-от брокери (Fidelity, Interactive Brokers) або криптобіржі (Coinbase, Bitwise), дають змогу купувати ETF чи індексні фонди з акаунта без потреби створювати криптогаманець.

Децентралізовані платформи (Index Coop, TokenSets) дозволяють інвестувати напряму з Web3-гаманця, створювати власні індекси або користуватись готовими.

Податки

Податковий режим залежить від юрисдикції. У США, наприклад, ETF обкладаються як капітальні прибутки, а винагороди за стейкінг можуть обкладатися як дохід. Децентралізовані фонди (на кшталт DPI) часто спричиняють додаткові податкові події, як-от обмін токенів при ребалансуванні.

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За матеріалами cointelegraph.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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