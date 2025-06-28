Як змінилася ринкова капіталізація крипторинку в 2025 році

Загальна капіталізація глобального крипторинку зросла з $2,28 трлн у червні 2024 року до $3,29 трлн у червні 2025-го

Згідно з аналізом Finbold на основі даних CoinMarketCap, це +43% за рік. Основним рушієм зростання став Біткоїн, ринкова вартість якого піднялась на 74,7% — до $2,13 трлн. Тепер він займає близько 60% ринку.

Стейблкоїни, зокрема, прив’язані до долара США, додали 51,5% і перевищили $230 млрд — це свідчить про приплив нового капіталу. Натомість частка Ethereum скоротилася майже вдвічі: ринкова капіталізація ETH зменшилася на 28%, до $292 млрд.

Зростання вартості на $1 трлн не було випадковим. Його стимулювала низка факторів: зміни у політичному середовищі США, активний інституційний попит і запуск нових інвестпродуктів. Ключовим тригером став поворот у криптополітиці після переобрання Дональда Трампа.

Криптоповорот Трампа

Після інавгурації у січні 2025 року Трамп реалізував обіцянки щодо підтримки криптоіндустрії: звільнив голову SEC Ґері Ґенслера, призупинив продаж Біткоїнів із держрезервів, ініціював створення національного біткоїн-резерву та розпочав дерегуляцію. Одним із символічних кроків стало створення особистого токена Official TRUMP, який із $10 підскочив до понад $74 менш ніж за тиждень. Після цього надійшли заявки на запуск ETF на базі цього мемкоїна.

Читайте також: Metaplanet випередила Tesla за кількістю біткоїнів у портфелі

Інституційний FOMO: Волл-стріт іде в крипту

2025 рік став роком справжнього прориву інституцій: на ринок вийшли перші спотові ETF на Біткоїн. Такі гіганти, як BlackRock і Fidelity, активно скуповують BTC. Лише 24 червня вони придбали понад $521 млн у біткоїнах. Фонд IBIT від BlackRock залучив 4 130 BTC ($436 млн), а FBTC від Fidelity — ще 805 BTC ($85 млн). Усього того дня спотові ETF на Біткоїн та Ethereum отримали рекордні $659 млн чистого припливу.

Станом на кінець червня фонд BlackRock володіє понад 683 тис. BTC ($73+ млрд), фактично зрівнявшись із резервами компанії Strategy (колишня MicroStrategy), яка також продовжує скуповувати Bitcoin. Разом вони тримають понад 1,14 млн BTC — істотну частку від загальної емісії. Навіть Grayscale, попри попередні відтоки, знову почала купувати BTC.

Цей масовий інституційний інтерес сформував нову динаміку ринку. Завдяки цим вливанням ціна Біткоїна тримається вище $100 000, а сам крипторинок отримав новий рівень легітимності. Регуляторне «зелене світло» для ETF, поєднане з попитом на недержавні активи-захисти від інфляції, створило позитивний цикл: більше попиту — більше продуктів — ще більше капіталу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Dogecoin готується до значного зростання — аналітик

Невдовзі кожна фінтех-компанія запустить свій блокчейн — прогноз OP Labs

JPMorgan запустить власний депозитний токен