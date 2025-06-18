Невдовзі кожна фінтех-компанія запустить свій блокчейн — прогноз OP Labs

За словами Сема МакІнґвейла, керівника напряму продуктів OP Labs — компанії, що створила технологію Optimism для пришвидшення та здешевлення транзакцій в Ethereum, — у найближчі п’ять років кожна криптобіржа та фінтех-компанія матиме власний блокчейн

Логіка проста і зрозуміла, каже Сем МакІнґвейл, посилаючись на стрімкий успіх мережі другого рівня (L2) Base від Coinbase після її запуску у 2023 році.

За словами МакІнґвейла, передусім Base вдалося сформувати потужну екосистему сервісів і можливостей для користувачів та розробників, що підтримують біржу. Але найочевидніше — це те, як система на кшталт Base у поєднанні з кредитами Coinbase, забезпеченими Біткоїном, дозволяє монетизувати неактивні криптоактиви, що знаходяться на зберіганні, шляхом їх видачі в кредит.

Base побудована з використанням OP Stack — програмного інструменту від Optimism, що допомагає запускати блокчейни другого рівня, сумісні з Ethereum, але з швидшими та дешевшими транзакціями. На думку МакІнґвейла, успіх Base — яка є найбільшою L2-мережею за низкою показників, зокрема за обсягом заблокованих активів (TVL) — ілюструє ймовірний напрям розвитку індустрії.

«Я очікую, що кожна криптобіржа та кожна фінтех-компанія матиме власний блокчейн протягом наступних п’яти років, — сказав МакІнґвейл в інтерв’ю. — Якщо у вас є Біткоїн на Coinbase, одним кліком його можна перемістити в Base, і вже там взяти позику в USDC. А далі — використовуйте цей USDC як завгодно».

І Optimism, і її конкурент Arbitrum працюють за принципом «оптимістичних» ролапів: транзакції вважаються дійсними за замовчуванням, а шахрайство може бути виявлене через відкриту систему доказів помилок. Такі ролапи підвищують пропускну здатність основного рівня Ethereum, виконуючи транзакції поза мережею, щоб зменшити навантаження на обчислення, і публікують результати на базовому блокчейні (layer 1) для забезпечення безпеки. Альтернативний підхід — використання доказів із нульовим розголошенням (zero-knowledge proofs), які дозволяють створювати ролапи з криптографічним підтвердженням достовірності позамережевих транзакцій.

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МакІнґвейл, який відіграв ключову роль у створенні кастодіального бізнесу в Coinbase, додає, що просте зберігання крипти в «холодному» гаманці на платформі — це досить витратна річ.

«Традиційно зберігання великої кількості криптовалюти передбачає витрати через усі пов’язані з цим ризики безпеки, — зазначає він. — На відміну від акцій, які зберігаються безкоштовно, бо передаються в позику та працюють “під капотом” (за лаштунками), крипта ще дуже молода, але рухається у тому ж напрямі».

У криптоспільноті справді спостерігається певна «заздрість до Base». Глобальна біржа Kraken вже запустила свою L2-мережу Ink, також на базі технології Optimism. Слідом ідуть Bybit, Bitget, OKX та фінтех-компанії на кшталт Robinhood, які теж вивчають можливість створення власних блокчейнів другого рівня на Ethereum.

Зрештою, модульна візія Optimism щодо взаємопов’язаної «Супермережі» передбачає, що користувачі зможуть переміщатися між блокчейнами так само просто, як сьогодні перемикаються між вебсайтами, каже МакІнґвейл.

«Перші користувачі крипти були набагато терпимішими до жахливого UX, — зізнається експерт. — Люди чекали 12 секунд на підтвердження та платили $50 за транзакцію просто тому, що досліджували нову технологію. Це нагадувало користування інтернетом у середині 90-х. Було болісно, але цікаво».

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