Фінансовий експерт назвав головну проблему крипторинку

Протягом багатьох років відомий американський фінансовий експерт, автор бестселерів і ведучий радіошоу — Дейв Ремсі — займав жорстку позицію щодо криптовалют і неодноразово радив не інвестувати у них. У нещодавньому інтерв’ю на Shawn Ryan Show на YouTube він визнав, що крипторинок еволюціонує, однак його головне послання залишається незмінним: підходити до цього з обережністю та чітко усвідомлювати, на який ризик ви йдете

У розмові Ремсі зазначив, що, на його думку, криптовалюти і надалі зростатимуть, удосконалюватимуться і «продовжать стабілізуватись». Він визнав, що колись крипторинок був «хаосом у стилі дикого Заходу», але зараз спостерігається прогрес у його структурі та зрілості.

На його думку, цей прогрес потенційно може зробити ринок безпечнішим і легітимнішим. Але найбільша проблема — не в технології, а у тому, як люди ставляться до крипти.

Спекуляція — це не інвестування

Ремсі чітко розділяє поняття інвестування та спекуляції. На його думку, криптовалюта належить саме до спекулятивних активів.

У чому різниця? Інвестування — це створення довгострокового капіталу. Спекуляція — це «гра на короткій дистанції». Вона ризикована, волатильна і не має бути основою пенсійного плану.

Занадто часто, каже він, люди телефонують до його шоу та кажуть, що «інвестують у крипту», але насправді просто грають в азартну гру.

Ремсі порівнює це з будівництвом будинку без покупця: це спекулятивна нерухомість, а не стабільна довгострокова оренда. За його словами, Біткоїн і золото працюють так само — вони не створюють багатства, а просто змінюються в ціні, бо їх хоче хтось інший.

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Щоб зрозуміти його підхід, достатньо згадати крах крипторинку у 2022 році: він обвалився по всіх напрямах, інвестори втратили мільйони. Ті, хто вклав усе в крипту, втратили все.

Ремсі не має нічого проти самої криптовалюти — проблема у тому, що багато людей сприймають її як золотий квиток. Він розповідає, як 26-річні слухачі зізнаються, що вклали весь свій капітал у BTC, не маючи жодних заощаджень на пенсію чи нерухомість. Для нього це — безвідповідально.

На його думку, крипту слід використовувати лише для спекуляцій.

Це не створення, а лише торгівля

Для Ремсі справжнє інвестування означає створення капіталу. Він наводить приклади Apple та Home Depot — компаній, які виробляють товари та генерують прибуток.

Криптовалюта, як і золото чи сировинні товари, зростає лише через попит. Це — торгівля, а не побудова.

Ремсі не заперечує потенціал блокчейн-технологій чи криптовалют. Але наголошує: віра у технологію не означає, що варто ставити на неї все.

Його порада: ставтесь до крипти, як до грошей, які можуть згоріти, і тримайте справжні інвестиції у перевірених інструментах, які реально створюють багатство.

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