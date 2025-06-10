Криптоаналітик прогнозує новий рекорд для Біткоїна

Біткоїн (BTC) наблизився до позначки в $110 000 після критичного прориву вище $108 900, позиціонуючи себе для потенційного нового історичного максимуму в $130 000

Аналітик Міхаель ван де Поппе передбачив, що поточна фаза, ймовірно, є коротким періодом консолідації, що є типовою картиною перед посиленням висхідного імпульсу.

Ідеальний діапазон для купівлі, коли BTC готується до чергового історичного стрибка, на думку ван де Поппе, становить приблизно $107 000–$108 000. 14-денний індекс відносної сили Біткоїна (RSI) наразі становить 6771, що є оптимістичним, але ще не перегрітим.

Якщо до кінця місяця RSI знову досягне 75, інший аналітик PlanB припускає, що ціна закриття BTC в червні складе ~$130 000, що збігається з прогнозами ван де Поппе.

Зростання, очевидно, можна пояснити низкою причин, серед яких найважливішою є різкий технічний прорив. Зокрема, BTC відновив рівень відкату Фібоначчі 23,6% на позначці $109 248 після відскоку від ключової підтримки поблизу $100 436.

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Інституційний попит також залишається сильним, а спотові біржові фонди (ETF) продовжують поглинати пропозицію.

Наприклад, Strategy (раніше MicroStrategy) цього тижня придбала понад 1000 BTC на загальну суму ~$110,2 млн.

Більш того, багато інвесторів оптимістично налаштовані щодо майбутнього рішення Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) про зниження ставки федеральних фондів (FED), яке очікується 18 червня. Хоча тривале утримання високих ставок може негативно вплинути на ризикові активи, кореляція BTC з глобальною ліквідністю може забезпечити необхідну противагу.

Загалом, з огляду на значний приплив інституційних інвесторів, оптимістичні настрої та надійні технічні сигнали, на горизонті цілком можливий значний рух. Однак чи досягне він позначки $130 000, ще невідомо.

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Джерело: Finbold.