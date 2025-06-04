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Біткоїн може впасти до $40 000 — аналітик Bloomberg

04.06.2025 15:30
Ольга Деркач
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Старший аналітик Bloomberg Майк Макглоун попередив, що Біткоїн (BTC) може потенційно впасти до $40 000, незважаючи на те, що зараз торгується вище $100 000

Біткоїн може впасти до $40 000 — аналітик Bloomberg

Біткоїн може впасти до $40 000 — аналітик Bloomberg Фото: chatgpt.com

Макглоун пов’язав свій песимістичний прогноз із більш широкими макроекономічними тенденціями, зокрема ризиком дефляції та тривалою рецесією, яка може сильно вплинути на ризикові активи, такі як Біткоїн.

Він вказав на нещодавній пік співвідношення Біткоїна до золота в травні, що, на його думку, може означати його пік, особливо якщо американські фондові ринки почнуть падати.

«Біткоїн — $40 000, золото — $4000; інфляція проти дефляції, рецесія — падіння ціни Біткоїна порівняно із золотом у 2025 році може відображати очікування типового циклу, коли інфляція змінюється дефляцією», — сказав він.

Співвідношення, яке нещодавно коливалося навколо 33, може значно звузитися, якщо золото зміцниться, а Біткоїн ослабне, що Макглоун вважає все більш імовірним сценарієм.

Хоча ринки в основному не зважали на побоювання щодо рецесії в 2023 році, Макглоун вважає, що економічний спад було відкладено.

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У цьому випадку інвестори можуть звернутися до традиційних безпечних активів, таких як золото, якщо економіка скоротиться, а індекс S&P 500 впаде до рівня 4000. Тому золото може подорожчати до $4000 за унцію, а співвідношення Біткоїна до золота може впасти до приблизно 10, що означатиме ціну BTC близько $40 000.

Макглоун підкреслив еволюцію відносин між Біткоїном і золотом. Він зазначив, що недавнє випередження золота індексом S&P 500, незважаючи на конкуренцію з боку Біткоїна, може сигналізувати про початок більш широкої корекції ринку.

Примітно, що на тлі тривалої невизначеності на ринку, включаючи торгові тарифи президента США Дональда Трампа, золото досягло нових максимумів, тоді як фондовий ринок зазнав значної волатильності.

Тим часом Біткоїн залишився в стадії консолідації вище $100 000, нещодавно досягнувши рекордного максимуму в понад $111 000.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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