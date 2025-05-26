close-btn
PaySpaceMagazine

Навіть 0,01 Біткоїна можуть зробити вас дуже багатими — Роберт Кійосакі

26.05.2025 18:20
Микола Деркач
Читати росiйською

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі знову зробив гучну заяву на підтримку Біткоїна (BTC)

Навіть 0,01 Біткоїна можуть зробити вас дуже багатими — Роберт Кійосакі

Навіть 0,01 Біткоїна можуть зробити вас дуже багатими — Роберт Кійосакі Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, pexels.com

У дописі в X (раніше Twitter) у понеділок, 26 травня, Кійосакі назвав головну криптовалюту найпростішим шляхом до збагачення на сьогодні:

«Я не можу повірити, наскільки легко Bitcoin дає змогу розбагатіти… це просто неймовірно. Чому всі досі не купують і не тримають Біткоїн — для мене загадка. Навіть 0,01 BTC через два роки стане безцінним… і, можливо, зробить вас дуже багатими».

Фінансовий гуру визнав волатильність Bitcoin, але відкинув це як природну рису активу:

«Так, Bitcoin то росте, то падає… але ж і життя таке саме».

На момент заяви Кійосакі 0,01 BTC коштували приблизно $1 099, при тому, що сам Bitcoin торгувався біля позначки $109 949.

Кійосакі також наголосив на обмеженості пропозиції BTC: залишилося видобути лише 1-2 мільйони монет, що, на його думку, ще більше прискорить зростання вартості. Посилаючись на інвестора Рауля Пала, він зазначив, що Bitcoin входить у фазу, яку Пал називає «банановою зоною» — період вибухового зростання цін.

«Не будь жовтим бананом, — застерігає Кійосакі. — Відкрий очі та свідомість. Слухай таких людей, як Рауль Пал, Майкл Сейлор, Ентоні Помпліано».

Читайте також: Бичачий імпульс Біткоїна лише починається — Santiment

Кійосакі назвав облігації США «туалетним папером»

Його останні заяви пролунали після поста від 21 травня, де він знову розкритикував фіатні валюти та боргові інструменти, особливо облігації США.

Коментуючи рішення Moody’s знизити кредитний рейтинг США, Кійосакі порівняв держоблігації з «туалетним папером»:

«Як ви знаєте, я вже роками повторюю як мантру: купуйте справжнє золото, срібло та Біткоїн… не ETF, — написав він. — ETF — це ще дорожчий туалетний папір. Коли Moody’s знизили рейтинг американського туалетного паперу… я відчув, що мав рацію».

Далі він додав:

«Центробанки позбуваються облігацій США, щоб купувати золото, і ніхто більше не хоче американського туалетного паперу. Америка у серйозній небезпеці».

Раніше Кійосакі передбачав, що Bitcoin може досягти $500 000-1 000 000 протягом кількох років — на тлі інфляції, ослаблення довіри до долара США та зростання інституційного інтересу. Згодом він скоригував свій прогноз на 2025 рік: тепер очікує, що BTC сягне $180 000-200 000, що все одно передбачає суттєвий потенціал зростання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки коштуватиме Біткоїн у серпні 2025 — прогноз експерта

Названо найбільших власників Біткоїна

Сатоші, як найменша одиниця Біткоїна, може зникнути — Джек Дорсі

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Бичачий імпульс Біткоїна лише починається — Santiment 26.05.2025

Бичачий імпульс Біткоїна лише починається — Santiment
2 криптовалюти, яких варто уникати на цих вихідних 23.05.2025

2 криптовалюти, яких варто уникати на цих вихідних
Скільки коштуватиме Біткоїн у серпні 2025 — прогноз експерта 22.05.2025

Скільки коштуватиме Біткоїн у серпні 2025 — прогноз експерта
Названо найбільших власників Біткоїна 22.05.2025

Названо найбільших власників Біткоїна
Біткоїн знову досягнув нового історичного максимуму: що далі 22.05.2025

Біткоїн знову досягнув нового історичного максимуму: що далі
Ці два активи скоро досягнуть нових висот — Кійосакі 22.05.2025

Ці два активи скоро досягнуть нових висот — Кійосакі
Вибір редакції
Всі
Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи
ТОП статей 23.05.2025

Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи

 ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
ТОП статей 12.05.2025

ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
Останні новини
Сьогодні  20:20

Відомий криптотрейдер втратив $15 млн за 15 годин

 Сьогодні  19:00

Revolut розпочав співпрацю з європейським платіжним сервісом Wero

 Сьогодні  18:20

Навіть 0,01 Біткоїна можуть зробити вас дуже багатими — Роберт Кійосакі

 Сьогодні  17:40

Скільки грошей на рахунках українців — ФГВФО

 Сьогодні  17:00

Бичачий імпульс Біткоїна лише починається — Santiment

 Сьогодні  16:20

НКЦПФР обмежить операції з валютними ОВДП з 30 червня — деталі

 Сьогодні  16:13

У Києві відбудеться форум-виставка InvestMan 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber