Навіть 0,01 Біткоїна можуть зробити вас дуже багатими — Роберт Кійосакі

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі знову зробив гучну заяву на підтримку Біткоїна (BTC)

У дописі в X (раніше Twitter) у понеділок, 26 травня, Кійосакі назвав головну криптовалюту найпростішим шляхом до збагачення на сьогодні:

I cannot believe how easy Bitcoin has made getting rich…so easy.

Why everyone is not buying and holding Bitcoin is beyond me.

Even .01 of a Bitcoin is going to be priceless in two years…. and maybe make you very rich.

Sure Bitcoin goes up and down….but so does real life.…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 26, 2025