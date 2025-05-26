Навіть 0,01 Біткоїна можуть зробити вас дуже багатими — Роберт Кійосакі

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі знову зробив гучну заяву на підтримку Біткоїна (BTC)

У дописі в X (раніше Twitter) у понеділок, 26 травня, Кійосакі назвав головну криптовалюту найпростішим шляхом до збагачення на сьогодні:

«Я не можу повірити, наскільки легко Bitcoin дає змогу розбагатіти… це просто неймовірно. Чому всі досі не купують і не тримають Біткоїн — для мене загадка. Навіть 0,01 BTC через два роки стане безцінним… і, можливо, зробить вас дуже багатими».

I cannot believe how easy Bitcoin has made getting rich…so easy. Why everyone is not buying and holding Bitcoin is beyond me. Even .01 of a Bitcoin is going to be priceless in two years…. and maybe make you very rich. Sure Bitcoin goes up and down….but so does real life.… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 26, 2025

Фінансовий гуру визнав волатильність Bitcoin, але відкинув це як природну рису активу:

«Так, Bitcoin то росте, то падає… але ж і життя таке саме».

На момент заяви Кійосакі 0,01 BTC коштували приблизно $1 099, при тому, що сам Bitcoin торгувався біля позначки $109 949.

Кійосакі також наголосив на обмеженості пропозиції BTC: залишилося видобути лише 1-2 мільйони монет, що, на його думку, ще більше прискорить зростання вартості. Посилаючись на інвестора Рауля Пала, він зазначив, що Bitcoin входить у фазу, яку Пал називає «банановою зоною» — період вибухового зростання цін.

«Не будь жовтим бананом, — застерігає Кійосакі. — Відкрий очі та свідомість. Слухай таких людей, як Рауль Пал, Майкл Сейлор, Ентоні Помпліано».

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Кійосакі назвав облігації США «туалетним папером»

Його останні заяви пролунали після поста від 21 травня, де він знову розкритикував фіатні валюти та боргові інструменти, особливо облігації США.

Коментуючи рішення Moody’s знизити кредитний рейтинг США, Кійосакі порівняв держоблігації з «туалетним папером»:

«Як ви знаєте, я вже роками повторюю як мантру: купуйте справжнє золото, срібло та Біткоїн… не ETF, — написав він. — ETF — це ще дорожчий туалетний папір. Коли Moody’s знизили рейтинг американського туалетного паперу… я відчув, що мав рацію».

Далі він додав:

«Центробанки позбуваються облігацій США, щоб купувати золото, і ніхто більше не хоче американського туалетного паперу. Америка у серйозній небезпеці».

Раніше Кійосакі передбачав, що Bitcoin може досягти $500 000-1 000 000 протягом кількох років — на тлі інфляції, ослаблення довіри до долара США та зростання інституційного інтересу. Згодом він скоригував свій прогноз на 2025 рік: тепер очікує, що BTC сягне $180 000-200 000, що все одно передбачає суттєвий потенціал зростання.

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За матеріалами finbold.com.