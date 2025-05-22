Названо найбільших власників Біткоїна

Компанія BlackRock офіційно стала другим за величиною власником біткоїнів (BTC) у світі. Зараз під її управлінням перебуває 636 000 BTC. За даними CryptoRank, більше має лише таємничий творець головної монети — Сатоші Накамото, якому приписують приблизно 1,1 млн BTC

Це досягнення закріплює домінування BlackRock не лише у традиційних фінансах, а й на ринку криптовалют. Компанія вже є провідним постачальником біткоїн-ETF за обсягом активів під управлінням, і припливи інвестицій до її фондів не демонструють ознак уповільнення.

На третьому місці у рейтингу найбільших власників BTC — криптобіржа Binance, яка володіє 629 тис. біткоїнів. Заснована у 2017 році Чанпеном Чжао, Binance швидко стала однією з провідних криптовалютних бірж у світі, пропонуючи широкий спектр послуг, включаючи спотову та деривативну торгівлю, стейкінг, NFT-маркетплейс та власну блокчейн-екосистему Binance Smart Chain.

На четвертому місці — Strategy, яка акумулює 576 тис. монет. Раніше відома як MicroStrategy, ця американська компанія, заснована у 1989 році, спочатку спеціалізувалася на бізнес-аналітиці та програмному забезпеченні. У 2020 році під керівництвом Майкла Сейлора компанія зробила стратегічний поворот, інвестувавши $250 млн у Біткоїн як основний резервний актив. Відтоді Strategy активно нарощує свої криптовалютні активи, ставши найбільшим корпоративним власником BTC у світі .

Замикає першу п’ятірку Grayscale із показником 231 тис. BTC. Grayscale — це провідна інвестиційна компанія, яка пропонує інституційним інвесторам доступ до криптовалют через традиційні фінансові інструменти. Її флагманський продукт, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), дозволяє інвесторам вкладати кошти у Біткоїн без потреби безпосереднього володіння ним, що робить цифрові активи більш доступною для широкого кола інвесторів.

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Біткоїн-ETF як рушій розвитку екосистеми

Загалом біткоїн-ETF досягли історичного рубежу: сукупний обсяг припливів перевищив $40 млрд станом на травень 2025 року. Значна частина цього зростання припадає на інституційних інвесторів, які шукають регульований, ліквідний та податково ефективний спосіб інвестування.

Для багатьох великих керуючих активами, пенсійних фондів і державних інституцій ETF залишаються найзручнішим або навіть єдиним способом отримати доступ до Біткоїна через внутрішні політики дотримання комплаєнсу або регуляторні вимоги. Ця тенденція змінює саму структуру володіння монетами: все більша частка обігових BTC зосереджується в руках емітентів ETF, що веде до централізації активу серед кількох великих фінансових гравців.

Варто зазначити, що зростання інституційної присутності змінює сприйняття Біткоїна — із спекулятивного активу він поступово перетворюється на макрофінансовий хедж та стратегічний резерв. З огляду на те, що курс Bitcoin перевищив $111 тис., побивши черговий рекорд (ATH), позиція BlackRock є потужним сигналом довіри до довгострокової життєздатності криптовалют.

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