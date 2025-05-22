Біткоїн знову досягнув нового історичного максимуму: що далі

22 травня Біткоїн продемонстрував історичний рух, коли його ціна подолала позначку в $111 тис. і досягла рекордного максимуму в $111 861,22 рано вранці. Час для цього нового історичного максимуму не може бути кращим, оскільки сьогодні — Bitcoin Pizza Day, що відзначає як перші дні, так і нинішню велич Біткоїна

22 травня 2010 року Ласло Ханеч заплатив 10 000 BTC за дві піци — це була одна з перших реальних транзакцій у біткоїнах. Тоді це було $41, сьогодні — понад $1 млрд. З цього моменту Біткоїн почали сприймати як платіжний засіб, а 22 травня увійшло в історію як Bitcoin Pizza Day. Історія цієї покупки символізує стрімкий шлях Біткоїна від копійчаного активу до глобальної фінансової сили.

У цей знаменний день Біткоїн зафіксував черговий максимум вище $111 тис. і додав нову главу до своєї цінової історії. Очікується, що висхідна траєкторія продовжиться протягом наступних кількох тижнів.

Після торгів між $90 000 і $100 000 у квітні, Біткоїн вийшов у новий діапазон, встановивши позначку $110 000 в якості ключової підтримки. Більше того, ключові індикатори показують, що це ралі добре підтримується покупцями.

MACD зараз знаходиться на рівні 4 209, перетинаючи сигнальну лінію на рівні 3 776, що вказує на те, що ринок слідує висхідному тренду. Гістограма також зростає, на ній з’являються зелені смуги, що означає, що попит на Біткоїн все ще існує, навіть при більш високих цінах.

RSI зараз знаходиться на рівні 77,71, а крива 14-SMA — на рівні 71,97, що свідчить про технічну перекупленість активу, але Біткоїн часто зберігає такі показники під час сильних «бичачих» трендів.

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Важливо, що Біткоїн торгується значно вище всіх основних експоненціальних ковзних середніх (EMA). Зараз ціна BTC торгується вище 50-денної EMA ($96 322) і довгострокової 200-денної EMA ($88 873), що свідчить про сильний бичачий тренд.

Після березневого падіння до $76 782, технічний графік показує більш високі мінімуми, а підтримка сформувалася на рівні $90 655. Здебільшого така модель «сходинки» вказує на те, що ринок зростає поступово, а не раптово, вибухоподібно.

Оскільки Біткоїн торгується вище $111 000, це виглядає як посередній максимум, але поріг у $100 000 було важко уявити ще кілька років тому. Після нещодавнього підйому Біткоїна, подолання позначки в $120 000 може заспокоїти і підштовхнути до досягнення наступної мети в $150 000.

Всього за 15 років існування короля криптовалют Біткоїн пройшов шлях від фінансування пари піц до досягнення вартості у $111 тис. сьогодні. Те, що починалося як експеримент, зараз перетворилося на повноцінний клас активів, який люди і компанії використовують як безпечне місце для зберігання своїх статків і захисту їх від інфляції.

Незалежно від того, що станеться далі, той факт, що Біткоїн досяг $111 861,22 у Bitcoin Pizza Day, буде розглядатися як головна подія в історії криптовалют.

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Джерело: Crypto Times.