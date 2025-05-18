Артур Хейс розповів, коли Біткоїн досягне $1 млн

Артур Хейс, колишній CEO біржі BitMEX, вважає, що саме децентралізований статус і цифрова природа Біткоїна зроблять його головним активом на фінансовому ринку

На його думку, до 2028 року Біткоїн (BTC) може сягнути $1 млн не завдяки притоку коштів в ETF чи інституційному попиту, а через можливе запровадження фінансових обмежень для іноземних інвесторів у США. Це, як стверджує Хейс, спровокує відтік капіталу з традиційних активів до BTC і золота.

Сміливий прогноз на тлі глобальних монетарних змін

Це не вперше, коли Хейс оцінює Біткоїн у $1 млн. Раніше цього місяця він заявив, що криптовалюта досягне семизначної вартості через комбінацію викупу облігацій Мінфіном США, паніки на ринку боргових паперів і ймовірної «монетарної детонації», яка змусить інституції перейти до Біткоїна.

Однак у своєму новому есе на Substack Хейс запропонував інше пояснення: відбудеться радикальна зміна політики, яка змусить адміністрацію Трампа перейти від мит до оподаткування іноземних активів у вигляді акцій, облігацій та нерухомості, щоб збалансувати торговельний дефіцит. На думку криптоаналітика, результатом стане сейсмічна ротація капіталу в такі активи, як BTC.

«Репатріація іноземного капіталу та девальвація величезної маси держоблігацій США стануть двома рушіями, які приведуть Біткоїн до $1 млн у період між теперішнім часом і 2028 роком», — зазначив Хейс.

Він переконаний, що політика тарифів, яку США намагалися використати для повернення виробництва, є політично нестабільною. Зростання споживчих цін та перебої у ланцюгах постачання можуть відштовхнути виборців, тож законодавцям доведеться шукати альтернативи.

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Податки як прихований інструмент

Хейс вважає, що контроль за капіталом — є найменш очевидним рішенням. Наприклад, 2% податок на іноземну власність у США може, за його підрахунками, приносити до $600 млрд щороку — цього вистачить, щоб скасувати прибутковий податок для 90% американців.

Однак він попереджає, що це дестабілізує ринок іноземних інвестицій у США, обсяг яких сягає $33 трлн. У результаті Федеральна резервна система буде змушена знову запустити програму кількісного пом’якшення (QE), щоб втримати прибутковість облігацій на прийнятному рівні.

«Іноземці й надалі зможуть володіти більшістю фінансових активів у США, однак їхня вартість буде постійно обкладатися податком», — пояснює Хейс.

Біткоїн — як ідеальний захист

Хейс зазначає, що така політика може мати три наслідки:

Іноземні експортери продовжать постачати товари до США, але будуть змушені платити податки зі своїх доходів. Скоротять експорт, аби уникнути оподаткування. Почнуть вкладати кошти в децентралізовані активи — такі як золото чи Біткоїн.

На відміну від золота, що потребує зберігання через посередників, Біткоїн — це цифровий актив, який можна безперешкодно переміщати через кордони. У світі, де фінансові системи дедалі більше фрагментуються, ця властивість може стати вирішальною.

На момент публікації Біткоїн торгувався на рівні близько $103,5 тис., показавши зростання на 0,1% за останні 7 днів та 23,3% за місяць.

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За матеріалами cryptopotato.com.