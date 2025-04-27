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Як зміниться ціна Біткоїна до 2030: прогноз ARK Invest

27.04.2025 11:30
Ольга Деркач
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Аналітики ARK Invest прогнозують, що Біткоїн може досягти ціни від $500 тис. до $2,4 млн до кінця 2030 року, оскільки монета продовжує набувати популярності, особливо серед великих інвесторів та урядів

Як зміниться ціна Біткоїна до 2030: прогноз ARK Invest

Як зміниться ціна Біткоїна до 2030: прогноз ARK Invest Фото: pixabay.com

Інвестиційна компанія ARK Invest, що управляє активами на суму в мільярди доларів, підвищила свій «оптимістичний» прогноз ціни Біткоїна з $1,5 млн до $2,4 млн до кінця 2030 року, що зумовлено значною мірою діяльністю інституційних інвесторів та зростаючим визнанням монети як «цифрового золота».

«Песимістичні» та «базові» сценарії для ціни Біткоїна також були підвищені до $500 тис. та $1,2 млн, повідомив аналітик ARK Девід Пуелл (David Puell) у звіті від 24 квітня. Попередні прогнози, зафіксовані 11 лютого, становили — $300 тис. та $710 тис. відповідно.

«Інституційні інвестиції найбільше сприяють нашому оптимістичному сценарію», — сказав Пуелл, оцінюючи, що Біткоїн досягне 6,5% проникнення на ринок фінансів, що оцінюється у $200 трлн, у найкращому випадку (ця сума не враховує золото).

Прийняття Біткоїна як «цифрового золота» також стало важливим фактором для такого високого прогнозу.

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Те, що Bitcoin стає «тихою гаванню» на ринках, що розвиваються, стало третім за величиною чинником у оптимістичному прогнозі ARK.

«Цей варіант використання Біткоїна має найбільший потенціал для накопичення капіталу», — сказав Пуелл, вказуючи на здатність монети захищати багатство від інфляції та девальвації у країнах, що розвиваються.

Стратегії держав і корпорацій щодо резервів Біткоїна та фінансові послуги з використанням монети також були враховані у прогнозах аналітиків.

Прогнози ARK щодо Біткоїна є амбітними

Ціна BTC на рівні $2,4 млн підвищить його ринкову капіталізацію до $49,2 трлн, за умови, що загальний обсяг монет досягне 20,5 млн до кінця 2030 року.

Оцінка в $49,2 трлн можливо навіть перевищить валовий внутрішній продукт (ВВП) США та Китаю разом узятих.

Це також дасть Біткоїну можливість обігнати золото як найбільший актив у світі, який наразі має ринкову капіталізацію $22,5 трлн.

Навіть «песимістичні» та «базові» прогнози ARK у $500 тис. та $1,2 млн означають, що BTC до кінця 2030 року повинен зростати із середньорічним темпом 32% і 53% — це прибутковість, якої не часто досягають активи, що вже оцінюються в трильйони доларів.

Нагадаємо, що Біткоїн зумів значно відновитися після нещодавнього падіння до $75 тис., знову злетівши до діапазону $94 тис.

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Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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