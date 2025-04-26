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За яких умов Біткоїн може досягти $1 млн

26.04.2025 10:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Стрімкий зліт Біткоїна раз за разом руйнував очікування. Те, що колись здавалося неможливим — ціна Біткоїна в $100 000 — стало реальним у листопаді 2024 року, коли після виборів у США криптовалюта досягла нових висот. Тепер і інвестори, і скептики задаються питанням: чи може Біткоїн дійсно досягти $1 млн?

За яких умов Біткоїн може досягти $1 млн

За яких умов Біткоїн може досягти $1 млн Фото: unsplash.com, pngwing.com

Розберемося, що може підштовхнути Біткоїн до цієї недосяжної позначки в $1 млн— і що стоїть на його шляху.

Шлях Біткоїна до нинішніх висот був позначений надзвичайною волатильністю. Протягом більшої частини 2023 року криптовалюта торгувалася нижче $25 000, що змусило багатьох засумніватися в її майбутньому.

Однак у січні 2024 року ситуація на ринку криптовалют кардинально змінилася, коли суди зобов’язали SEC переглянути рішення щодо спотових ETF на Біткоїн, що спричинило стрибок курсу до $40 000, а потім до $60 000 і, зрештою, до позначки в $100 000 після виборів у США.

Щоб Біткоїн досяг $1 млн, ймовірно, повинні збігтися три ключові події: широке інституційне прийняття, подібне до золота (що додасть приблизно $2-3 трлн до ринкової капіталізації), прийняття великими корпораціями (ще $1-2 трлн доларів) та зростання роздрібних інвестицій на ринках, що розвиваються.

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Ця комбінація може підняти ринкову капіталізацію Біткоїна до понад $21 трлн — поріг, необхідний для ціни в $1 млн.

На відміну від традиційних активів, вартість Біткоїна не прив’язана до прибутку компаній або підтримки уряду. Натомість, його цінові коливання в першу чергу визначаються механізмом пропозиції та настроями ринку. Запрограмовані події халвінгу, які кожні чотири роки зменшують швидкість випуску нових біткоїнів, означають, що їхня пропозиція зменшується. У поєднанні зі зростаючим інтересом інституційних інвесторів, ця дефіцитність історично сприяла зростанню ціни.

Однак настрої ринку залишаються домінуючою силою, що стоїть за різкими коливаннями ціни Біткоїна. Регуляторні оголошення, політичні події та загальні економічні умови можуть спровокувати значні коливання в будь-якому напрямку, що робить шлях до $1 млн вкрай непередбачуваним.

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Джерело: Investopedia.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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