Біткоїн наздожене золото — експерт

Том Лі, співзасновник Fundstrat Global Advisors, в ефірі програми Squawk Box на телеканалі CNBC зробив «бичачий» прогноз щодо короткострокової цінової динаміки Біткоїна (BTC)

Зокрема, фінансовий аналітик вважає, що провідний цифровий актив зазнав труднощів на початку року через перенасиченість позицій інституційних інвесторів борговими зобов’язаннями.

«Тепер, коли делеверидж завершився, я думаю, що Біткоїн наздожене золото. Попередній максимум Біткоїна майже досяг $110 000, тож я вважаю, що йому є куди рости як певному виду не доларового активу», — сказав він

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $88 105, показавши зростання на 0,70% на денному графіку.

На відміну від провідної криптовалюти, ціни на золото з початку року зросли на 30,31%, досягнувши $3420 за унцію.

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Відповідно, щоб наздогнати золото, BTC має зрости на 36,61% порівняно з поточним рівнем. В абсолютних цифрах це означає ралі до $120 507 — приблизно на 13,49% вище історичного максимуму цифрового активу (ATH $109 114).

Втім, варто звернути увагу на те, що оптимізм Лі може бути необґрунтованим — раніше аналітик прогнозував відновлення фондового ринку наприкінці лютого, яке так і не відбулося. Більше того, у вересні 2024 року Лі промахнувся, коли прогнозував відкат S&P 500 на 7%-10%.

Незважаючи на це, Лі зберігає загалом сильний послужний список з точки зору прогнозів, і встановив цільовий показник ціни Біткоїна на рівні $250 000 до кінця 2025 року.

Нагадаємо, що Біткоїн може стати світовою резервною валютою. Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк разом з кількома криптоекспертами вважають, що це можливо.

У своєму щорічному листі до інвесторів Фінк написав: «Якщо США не візьмуть свій борг під контроль, якщо дефіцит продовжить зростати, Америка ризикує втратити цю позицію на користь цифрових активів, таких як Біткоїн».

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Джерело: Finbold.