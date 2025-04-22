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Біткоїн наздожене золото — експерт

22.04.2025 11:40
Ольга Деркач
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Том Лі, співзасновник Fundstrat Global Advisors, в ефірі програми Squawk Box на телеканалі CNBC зробив «бичачий» прогноз щодо короткострокової цінової динаміки Біткоїна (BTC)

Біткоїн наздожене золото — експерт

Біткоїн наздожене золото — експерт Фото: freepik.com, pngwing.com

Зокрема, фінансовий аналітик вважає, що провідний цифровий актив зазнав труднощів на початку року через перенасиченість позицій інституційних інвесторів борговими зобов’язаннями.

«Тепер, коли делеверидж завершився, я думаю, що Біткоїн наздожене золото. Попередній максимум Біткоїна майже досяг $110 000, тож я вважаю, що йому є куди рости як певному виду не доларового активу», — сказав він

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $88 105, показавши зростання на 0,70% на денному графіку.

На відміну від провідної криптовалюти, ціни на золото з початку року зросли на 30,31%, досягнувши $3420 за унцію.

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Відповідно, щоб наздогнати золото, BTC має зрости на 36,61% порівняно з поточним рівнем. В абсолютних цифрах це означає ралі до $120 507 — приблизно на 13,49% вище історичного максимуму цифрового активу (ATH $109 114).

Втім, варто звернути увагу на те, що оптимізм Лі може бути необґрунтованим — раніше аналітик прогнозував відновлення фондового ринку наприкінці лютого, яке так і не відбулося. Більше того, у вересні 2024 року Лі промахнувся, коли прогнозував відкат S&P 500 на 7%-10%.

Незважаючи на це, Лі зберігає загалом сильний послужний список з точки зору прогнозів, і встановив цільовий показник ціни Біткоїна на рівні $250 000 до кінця 2025 року.

Нагадаємо, що Біткоїн може стати світовою резервною валютою. Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк разом з кількома криптоекспертами вважають, що це можливо.

У своєму щорічному листі до інвесторів Фінк написав: «Якщо США не візьмуть свій борг під контроль, якщо дефіцит продовжить зростати, Америка ризикує втратити цю позицію на користь цифрових активів, таких як Біткоїн».

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinСвітНовини
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