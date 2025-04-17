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Біткоїн-кити купують «як ніколи раніше» — аналітик

17.04.2025 13:00
Ольга Деркач
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Активність біткоїн-китів зросла в березні та квітні цього року, зауважив криптоютубер Ларк Девіс

Біткоїн-кити купують «як ніколи раніше» — аналітик

Біткоїн-кити купують «як ніколи раніше» — аналітик Фото: pngwing.com, freepik.com

За останні два місяці великі власники з балансом від 1 000 до 10 000 BTC «купували як ніколи раніше», додав він, посилаючись на графік від CryptoQuant.

Графік показує різке зростання балансів китів з лютого, яке прискорилося в квітні. Ціни на BTC перебувають у стані корекції з середини січня, причому графік показує, що купівля з боку цієї когорти зросла, оскільки ціни впали.

15 квітня керівник відділу досліджень CryptoQuant Хуліо Морено повідомив, що Bull Score Index аналітичної платформи був «Off», тобто нижче 50, протягом 58 з останніх 60 днів, додавши, що такий стан «історично пов’язаний з негативними ціновими тенденціями».

Однак це не обов’язково означає, що бичачий ринок закінчився, оскільки корекції більше 30% є досить поширеним явищем на цій фазі ринкового циклу.

Аналітик ланцюжків і циклів Root зазначив, що глобальна ліквідність перебуває на рекордно високому рівні. Глобальна ліквідність, яка є мірою грошової маси в обігу, тісно корелює з цінами на Біткоїн протягом останнього десятиліття.

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Інвестор Майк Альфред розділив цю думку, заявивши, що зараз на ринку багато шуму, «але важливо те, що М2 стрімко зростає». М2 — це показник кількості ліквідної валюти в обігу.

Збільшення глобальної грошової маси, як правило, є результатом друкування центральним банком для гасіння економічних пожеж. Однак для криптовалют це позитивний фактор, оскільки з’являється більше ліквідності для активів з високим ризиком.

У короткостроковій перспективі крипторинки залишаються «ведмежими».

Біткоїн все ще перебуває в обмеженому діапазоні на ринку, який називають «нудним». Ethereum залишається в руках ведмедів, опустившись нижче $1 600 і не зумівши відновити цей рівень.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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