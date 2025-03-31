5 ознак того, що Біткоїн знову зростатиме цього року

ІТ-директор Bitwise Метт Хоуган нещодавно заявив, що зараз найкращий час в історії для купівлі біткоїна. Криптоентузіаст Вест Мессамор розглянув п’ять ознак з боку ринків, регуляторів та соціальних мереж, які підтверджують цю тезу

1. Продовження моделі бичачого падаючого прапора BTC

Після корекції з історичного рекордного максимуму 20 січня в $109 000, ціна Біткоїна зростала протягом 14 днів, починаючи з 10 березня, з $78 500 до $87 450 до 25 березня (+12% зростання).

Це рішучий прорив, який підтверджує модель падаючого прапора BTC, що з’явилася на графіку під час його корекції. Ця бичача модель криптовалютного графіка часто сигналізує про продовження висхідного тренду.

Ця модель є більш надійним сигналом до купівлі, якщо денний графік обсягу торгів збігається з ціною, простежуючи спадаючу форму ромба, схожу на прапор, що розвівається на вітрі.

У цьому випадку обсяг Біткоїна добре збігся з каналом консолідації ціни. Так що це досить класичний приклад цього бичачого сигналу.

Тим часом, коли ціна Біткоїна перейшла до більш впевненого відновлення, всі технічні індикатори BTC з 10-денної до 200-денної ковзної середньої змінили свою рекомендацію на «Сильно купувати».

2. Зростання ціни Біткоїна на тарифному повороті Трампа

На додаток до вирішального прориву Біткоїна в березні з 50-денного каналу падаючого прапора в рамках крутого 16-місячного висхідного тренду, в березні президент Дональд Трамп зробив поворот в питанні тарифів.

Ринки зросли, коли Трамп пом’якшив свою позицію щодо тарифів на імпорт. До цього ціни на криптовалюти впали разом з акціями в лютому через цикл новин, в якому основна увага була зосереджена на тарифах і чутках про підвищення податків.

Але ціни на Біткоїн почали відновлюватися через кілька днів після того, як Трамп призупинив тарифи на мексиканський та канадський імпорт. Вони знову зросли 24 і 25 березня після того, як з ‘явилися повідомлення про те, що Білий дім збирається значно звузити свій тарифний порядок денний.

Ці збіги свідчать про те, що лютневий криптовалютний обвал був більше пов’язаний з глобальними тарифними занепокоєннями, ніж з розворотом приголомшливого 28-місячного висхідного тренду Біткоїна, що триває з грудня 2022 року.

3. Біткоїн-ETF на Волл-стріт повертаються до життя

Ще одним доволі «бичачим» сигналом для продовження тренду Біткоїна є рішуче повернення притоку коштів у BTC ETF протягом кількох днів поспіль, починаючи з 14 березня.

Особливо інтенсивний приплив був у День Святого Патріка (17 березня), коли регульовані інвестори з Волл-стріт придбали біткоїн-ETF на загальну суму чверть мільярда доларів.

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Волл-стріт більш практична і обережна в торгівлі BTC, ніж переконана інтернет-спільнота. Отже, повернення інституційних інвесторів до криптовалютних ETF з такими емітентами, як BlackRock, Fidelity та VanEck, потенційно є ще одним «бичачим» попутним вітром, який сприятиме подальшому зростанню ціни Біткоїна.

4. Індекс соціальних настроїв став позитивним

Коли з’явилися ці «бичачі» індикатори зростання Біткоїна, соціальні настрої змінилися з FUD (страх, невпевненість і сумніви) на FOMO (страх упустити можливість).

Компанія Santiment, яка займається аналітикою блокчейну, повідомила 24 березня, що позитивні настрої щодо Біткоїна досягли найвищого рівня за останні 6 тижнів.

«Коментарі в соціальних мережах стають досить позитивними, що свідчить про те, що багато хто очікує, що це ралі продовжиться», — йдеться в повідомленні Santiment.

5. Білий дім оголосив про розпродаж золота для купівлі біткоїнів

Президент США і його призначенці продовжують давати тверді запевнення в юридичній чистоті і справедливості криптоіндустрії, одночасно роблячи серйозні кроки до того, щоб відкусити великий шматок від 21 мільйона біткоїнів, які коли-небудь будуть видобуті, і тримати його в резерві для уряду і громадян США.

Але шокуючою подією стало те, що наприкінці березня крипточиновник Білого дому припустив, що уряд може продати золото зі свого офіційного запасу, щоб купити BTC на виручені кошти.

Це ще одне нагадування про те, що Біткоїн — далеко не тренд в інтернеті, як багато хто намагався підкреслити протягом останніх років. Підтримка уряду США сигналізує про кардинальну зміну перспектив BTC і підтримку тенденції світового зростання в масштабах років і десятиліть.

Крім того, в найближчій перспективі криптовалюта, ймовірно, продовжить користуватися ціновою підтримкою в цьому році завдяки подальшому розвитку подій у федеральній політиці США.

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Джерело: Crypto Potato.