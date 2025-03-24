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Біткоїн може «вибухнути» і досягнути $200 000 — аналітик

24.03.2025 12:40
Ольга Деркач
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Оскільки Біткоїн (BTC) закріпився вище $80 000, історичні тенденції свідчать про те, що оригінальна криптовалюта може нарощувати імпульс для значного прориву, потенційно націлившись на $200 000

Біткоїн може «вибухнути» і досягнути $200 000 — аналітик

Біткоїн може «вибухнути» і досягнути $200 000 — аналітик Фото: pixabay.com

Можливість досягнення цієї довгострокової мети підтримується позицією Біткоїна вище його тижневої ковзної середньої 50 (1W MA50). Згідно з аналізом експерта з онлайн-трейдингу TradingShot, цей рівень постійно виступає в якості якоря для бичачих проривів.

У своєму пості на TradingView аналітик зазначив, що історичні цикли Біткоїна слідують знайомій схемі: дно ведмежого ринку, початкове ралі зі спробою прорватися вище трендової лінії «рекордно низьких максимумів» і стійкий підйом в рамках «каналу зростання».

Цей канал неодноразово слугував сходинкою, яка вела BTC вище, поки врешті-решт він не проривався, викликаючи параболічне ралі.

Наразі Біткоїн знаходиться на межі такого прориву, і єдиним опором, що залишився, є стеля «каналу зростання». Якщо Біткоїн подолає цей рівень, це може прокласти шлях до сплеску до $200 000 і вище.

За даними TradingShot, навіть якщо Біткоїн продовжить зростати в межах каналу до прориву, рух до $150 000 залишається реалістичним. Однак, якщо історія повториться, прорив може призвести до експоненціального зростання завдяки безпрецедентному прийняттю та притоку капіталу.

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«Це єдиний рівень опору, який ще не подолано в цьому циклі. Якщо це станеться, ринок вибухне до цілей вище $200 000, що почне виводити його на такі рівні капіталізації, які потребуватимуть карколомних каталізаторів з точки зору впровадження», — зазначає аналітик.

1W MA50 залишається ключовою підтримкою протягом усього цього процесу, посилюючи бичачу траєкторію Біткоїна.

Наразі Біткоїну ще потрібно пройти довгий шлях, щоб досягти позначки в $150 000, а наступним важливим рівнем опору є $90 000. Експерт з торгівлі криптовалютами Market Maestro підтвердив цей прогноз, зазначивши, що тижневе закриття вище $84 000 може відкрити двері до $90 000.

Загалом, настрої навколо Біткоїна та ширшого ринку криптовалют залишаються пригніченими, оскільки не вдалося скористатися кількома потенційними каталізаторами зростання цін. Однак довіра інвесторів до спотових біржових фондів (ETF), схоже, зростає після нещодавнього масового відтоку капіталу.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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