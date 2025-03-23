Золото чи Біткоїн: який актив показує кращу динаміку

Золото оновило історичні максимуми, залишаючи Біткоїн (BTC) позаду, і ця різниця у показниках між двома активами лише зростає

Станом на момент написання публікації золото торгується вище $3 036 за унцію, що означає зростання на 15% від початку року (YTD). Натомість Біткоїн з початку року впав на 11% і торгується на рівні $83,5 тис., що демонструє різкий контраст у прибутковості.

Розрив між активами змусив багатьох аналітиків заявити, що перевага остаточно переходить на бік золота, оскільки зростаюча макроекономічна невизначеність та геополітична напруга змушують інвесторів повертатися до традиційного захисного активу.

Чому золото випереджає Біткоїн

Поточному зростанню золота сприяє кілька чинників. Один із ключових — суттєві надходження в біржові фонди, забезпечені золотом (ETF), а також традиційна роль цього металу як активу-захисника у періоди геополітичної нестабільності.

За даними «Всесвітньої ради по золоту» (англ. World Gold Council), у лютому ETF, забезпечені золотом, зафіксували приплив у розмірі $9,4 млрд — найвищий показник із березня 2022 року. Аналітики прогнозують, що такі інвестиційні фонди і надалі матимуть значний потенціал для зростання.

Геополітична напруженість також підживлює ралі золота. Агресивна торгова політика президента Дональда Трампа, зокрема нові мита для Китаю, Мексики та Канади, посилила побоювання щодо уповільнення світової економіки.

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Ескалація торгового протистояння викликала занепокоєння щодо зростання споживчих цін і більш широкої економічної нестабільності, що спонукає інвесторів вкладати кошти в золото як у засіб хеджування.

Даан Стрейвен, співкерівник відділу глобальних досліджень сировинних ринків Goldman Sachs, також пов’язує ралі з підвищеною невизначеністю навколо тарифної політики США у поєднанні з побоюваннями щодо інфляції.

Він зазначає, що на ринку товарів спостерігається помітна розбіжність: золото та мідь демонструють зростання на фоні тарифного тиску, тоді як ціни на нафту знижуються через побоювання щодо уповільнення економічного зростання у США та в усьому світі.

Крім того, Стрейвен наголосив, що центральні банки активізували закупівлі золота — темпи зростання виявилися у сім разів вищими, ніж у середньому до 2022 року. Причини — занепокоєння щодо стабільності долара США та загальна геополітична напруга.

Цікаво, що це зростання відбувається навіть на тлі зниження спекулятивної активності. Лише за останній місяць ETF та інституційні інвестори додали майже 100 тонн до загального попиту на золото, що ще більше зміцнює «бичачі» настрої.

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Слабка динаміка Біткоїна та відтік із ETF

Поки золото сяє, Біткоїн ледь тримається. Згідно зі звітом CoinShares, минулого тижня з Біткоїн-ETF було виведено $978 млн, а сукупний відтік за останні п’ять тижнів становив $5,4 млрд.

Попри криптодружні ініціативи Трампа, включаючи підписання указу про створення стратегічного крипторезерву, Біткоїн перебуває під постійним тиском. Непередбачувані заяви адміністрації щодо нових мит підірвали впевненість на ринках, що спричинило розпродаж ризикових активів, таких як BTC та технологічні акції, які котируються на Nasdaq.

Чи завершився бичачий цикл Біткоїна?

Історично Біткоїн і золото рідко рухалися синхронно. Під час банківської кризи 2023 року кореляція між ними посилилася, коли інвестори шукали інструменти для збереження вартості.

Однак у 2025 році ситуація змінилася. Ціна золота зросла на 40% у річному вимірі, значно перевершивши прибутковість Біткоїна, яка за той самий період становила 23%.

Стратег із сировинних ринків Майк МакГлоун також прокоментував зміну динаміки. У нещодавній публікації він зазначив, що на тлі зростання фондового ринку та Біткоїна, підвищення відсоткових ставок у США, традиційне пояснення «чому варто купувати золото» було відсунуте на другий план.

Проте перша з кінця 2023 року корекція індексу S&P 500 на 10%, падіння Біткоїна на 25% і зростання ціни золота вище $3 000 за унцію свідчать про зміну настроїв інвесторів на користь захисних активів, де золото знову утверджує своє домінування.

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За матеріалами finbold.com.