У скількох відсотків населення світу є біткоїни — дослідження

Наразі лише 4% населення світу володіє біткоїнами (BTC) з найвищою концентрацією власності в США, де, за оцінками, 14% фізичних осіб володіють BTC

Згідно з дослідницьким звітом компанії River, яка надає фінансові послуги на основі BTC, Північна Америка залишається континентом з найвищим рівнем прийняття BTC серед приватних осіб та установ, тоді як в Африці цей показник є найнижчим і становить лише 1,6%.

Загалом, прийняття BTC має тенденцію бути вищим у більш розвинених регіонах, ніж у регіонах, що розвиваються. За оцінками River, BTC досягнув лише 3% свого максимального потенціалу, що свідчить про те, що цифрова валюта все ще перебуває на ранніх стадіях глобального впровадження.

Компанія прийшла до цифри 3%, підрахувавши, що загальний адресний ринок Біткоїна, який включає уряди, корпорації та установи, становить лише 1%.

River також взяв до уваги недостатній розподіл між інституціями та індивідуальними власниками, щоб досягти показника в 3%.

Хоча Біткоїн пройшов довгий шлях і нещодавно став резервним активом уряду США, на шляху до масового впровадження Біткоїна в глобальному масштабі стоїть кілька перешкод.

Цікаве по темі: Скільки б ви отримали, вклавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп став президентом

Біткоїн знаходиться на перетині технологій і фінансів – двох тем, які досить тісно пов’язані між собою, не кажучи вже про їхню взаємодію.

Найбільшою проблемою, що стоїть на заваді масовому впровадженню Біткоїна, є брак фінансової та технічної освіти, що підживлює хибні уявлення про BTC — зокрема, ідею про те, що це шахрайство або фінансова піраміда.

Цифрові активи також відомі своєю високою волатильністю — це друг короткострокового трейдера, але ворог кожного, хто використовує BTC як засіб обміну або зберігання вартості.

Непропорційність високої волатильності впливає на жителів країн, що розвиваються, які використовують стейблкоїни в доларах США як цифрове сховище вартості через їх низьку комісію за транзакції та відносну стабільність порівняно з іншими криптовалютами.

Під час нещодавнього Крипто-саміту в Білому домі 7 березня міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив, що США використовуватимуть стейблкоїни для забезпечення гегемонії долара США та захисту його статусу світової резервної валюти.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи впаде ціна Біткоїна нижче $75 000

Кійосакі розповів, чому не варто продавати біткоїни під час обвалу

Біткоїн досягнув «точки розвороту» бичачого ринку

Джерело: CoinTelegraph.