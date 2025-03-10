Чи впаде ціна Біткоїна нижче $75 000

Після досягнення історичного максимуму ($109,1 тис.) 20 січня, Bitcoin (BTC) знаходиться у фазі стійкого зниження, не в змозі відновити зростання через постійний тиск продажів і зростаючу домінацію ведмежих настроїв на ринку. Ба більше, наразі технічні індикатори вказують на можливість подальшої корекції, а рівень $73 000 виступає основною ціллю, як зазначає трейдер під ніком RLinda

Технічний аналіз: ключові рівні для спостереження

За словами RLinda, глобальний імпульс зростання Bitcoin зупинився, й актив перейшов у фазу глибокої корекції.

Ринок відчуває нестачу ліквідності, що робить зростання монети нестійким без достатньої кількості покупців та довгих позицій. Наразі ціна коливається у короткостроковому діапазоні між $90 тис. та $82 тис. після виходу з тривалої глобальної консолідації.

Помилковий прорив рівня опору $91 тис., який раніше був сильним рівнем підтримки, спричинив подальше зниження. Тепер BTC ризикує впасти нижче $82 000, а за умови збереження тиску продажів — до $73 500.

Bitcoin зараз перебуває на нижній межі свого діапазону, а рівень $82 000 виступає критичною підтримкою.

Якщо це значення буде пробито, втрати можуть прискоритися, опустивши курс спочатку до $78 000, а потім до $73 000. Хоча поточний тренд залишається ведмежим, Bitcoin може спробувати короткострокове відновлення, протестувавши рівні ліквідності на $83 400 і $84 700 перед продовженням падіння.

Так, якщо не з’явиться сильний бичачий фактор, BTC залишається під загрозою зниження до $73 000.

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Аналіз Пітера Брандта: ведмежий прапор вказує на подальше падіння

Відомий трейдер Пітер Брандт також підтверджує ведмежий прогноз, вказуючи на завершене формування подвійної вершини на рівні $108 100, після якого відбулося повторне тестування ведмежого прапора.

1. Market completes double top

2. Top retested by pennant

3. Pennant completed, confirms bearish chart

Bitcoin $BTC

Don’t shoot the messenger

Price must recapture #2 to turn positive pic.twitter.com/PE9jlwYIiO — Peter Brandt (@PeterLBrandt) March 9, 2025

Оскільки цей патерн завершений, графік Bitcoin вказує на глибшу корекцію, якщо ціна не зможе повернутися в діапазон $92,8-96,7 тис. Якщо BTC залишиться нижче цього рівня, падіння до $78 тис. і навіть нижче $75 тис. стає більш імовірним.

Поточний стан ринку Bitcoin

Станом на момент написання матеріалу BTC торгується на рівні $82,75 тис., втративши понад 10% за останній тиждень і показавши річне зниження на більш ніж 11%.

Крім технічних сигналів, ончейн-дані від Santiment вказують на значні зміни в накопиченні Bitcoin у гаманцях китів та «акул» за останні шість місяців.

Помірний тиск продажів із середини лютого до початку березня сприяв останньому падінню Bitcoin, що відображає загальну тенденцію до зменшення ризиків на фінансових ринках. Однак з 3 березня гаманці, що містять 10+ BTC, акумулювали майже 5 000 Bitcoin.

Попри таку активність, ціна Bitcoin поки що не відреагувала зростанням. Якщо великі гравці продовжать скуповувати BTC, у другій половині березня можливе відновлення, за умови стабілізації макроекономічних умов.

При цьому інвестори уважно стежать за публікацією економічних даних цього тижня, які можуть суттєво вплинути на ринкові очікування.

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За матеріалами finbold.com