Чи впаде ціна Біткоїна нижче $75 000

Після досягнення історичного максимуму ($109,1 тис.) 20 січня, Bitcoin (BTC) знаходиться у фазі стійкого зниження, не в змозі відновити зростання через постійний тиск продажів і зростаючу домінацію ведмежих настроїв на ринку. Ба більше, наразі технічні індикатори вказують на можливість подальшої корекції, а рівень $73 000 виступає основною ціллю, як зазначає трейдер під ніком RLinda

За словами RLinda, глобальний імпульс зростання Bitcoin зупинився, й актив перейшов у фазу глибокої корекції.

Ринок відчуває нестачу ліквідності, що робить зростання монети нестійким без достатньої кількості покупців та довгих позицій. Наразі ціна коливається у короткостроковому діапазоні між $90 тис. та $82 тис. після виходу з тривалої глобальної консолідації.

Помилковий прорив рівня опору $91 тис., який раніше був сильним рівнем підтримки, спричинив подальше зниження. Тепер BTC ризикує впасти нижче $82 000, а за умови збереження тиску продажів — до $73 500.

Bitcoin зараз перебуває на нижній межі свого діапазону, а рівень $82 000 виступає критичною підтримкою.

Якщо це значення буде пробито, втрати можуть прискоритися, опустивши курс спочатку до $78 000, а потім до $73 000. Хоча поточний тренд залишається ведмежим, Bitcoin може спробувати короткострокове відновлення, протестувавши рівні ліквідності на $83 400 і $84 700 перед продовженням падіння.

Так, якщо не з’явиться сильний бичачий фактор, BTC залишається під загрозою зниження до $73 000.

Відомий трейдер Пітер Брандт також підтверджує ведмежий прогноз, вказуючи на завершене формування подвійної вершини на рівні $108 100, після якого відбулося повторне тестування ведмежого прапора.

1. Market completes double top

2. Top retested by pennant

3. Pennant completed, confirms bearish chart

Bitcoin $BTC

Don’t shoot the messenger

Price must recapture #2 to turn positive pic.twitter.com/PE9jlwYIiO

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) March 9, 2025