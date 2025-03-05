2 криптовалюти, що можуть досягти $5 млрд капіталізації у березні

Біткоїн (BTC) відновився після розпродажу, спричиненого оголошенням Дональда Трампа про запровадження 25% тарифів на імпорт з Канади та Мексики до США. Цей спад знищив $460 млрд із загальної капіталізації крипторинку, спричинив ліквідацію $985 млн і призвів до падіння BTC до $82 000

Незважаючи на різкий розпродаж, Біткоїн відновив динаміку, підскочивши на 4% за 24 години і торгуюється на рівні $89 600 на момент написання. Хоча невизначеність все ще зберігається, деякі альткоїни демонструють силу, наближаючись до ключових оціночних віх.

З поверненням ліквідності на ринок можна виділити дві криптовалюти, Aave (AAVE) і Aptos (APT), як такі, що можуть досягти ринкової капіталізації в $5 млрд у березні завдяки зростаючому інституційному інтересу і швидкому розширенню екосистеми DeFi-технологій.

Aave (AAVE)

В даний час Aave торгується на рівні $223 з ринковою капіталізацією $3,4 млрд, і за останні 24 години подорожчав більш ніж на 28%. Щоб досягти ринкової капіталізації в $5 млрд, Aave потрібно піднятися до позначки $327 за токен, і ця мета здається все більш досяжною.

Основним чинником зростання стала пропозиція щодо перегляду токеноміки, яка потребує схвалення спільноти. Засновник Aave Chan Initiative (ACI) Марк Целлер назвав її «найважливішою пропозицією» в історії Aave.

Документ передбачає щотижневий викуп AAVE на суму $1 млн протягом шести місяців, впровадження механізму безпеки Umbrella для захисту користувачів від безнадійних боргів «до мільярдів», а також нову модель розподілу доходів.

Попри ринкові коливання, доходи Aave залишаються стабільно високими. Грошові резерви Aave DAO зросли на 115% після ухвалення оновлення Aavenomics у 2024 році та наразі становлять $115 млн.

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Розширення протоколу на блокчейн першого рівня Sonic і збільшення кількості користувачів DeFi ще більше посилює потенціал зростання.

Aptos (APT)

В даний час Aptos торгується на рівні $5,9 з ринковою капіталізацією $3,5 млрд, але для того, щоб досягти позначки в $5 млрд, йому знадобиться зростання на 42,86%, що підштовхне його ціну до $8,48.

Незважаючи на нещодавні ринкові коливання, ключові показники свідчать про те, що Aptos може бути на шляху до значного зростання. Загальний обсяг зафіксованої вартості (TVL) зріс з 12 мільйонів APT на початку 2024 року до понад 165 мільйонів APT, що свідчить про високу активність у сфері DeFi та збільшення притоку капіталу.

У той же час ринкова капіталізація стейблкоїнів Aptos зросла з $49,18 млн до понад $833 млн, що свідчить про зростаючу ліквідність мережі.

Інституційний інтерес також набирає обертів: Bitwise подала заявку на створення трасту Aptos — крок, який може прокласти шлях до потенційного APT ETF.

Тим часом, дані по деривативам залишаються позитивними: відкритий інтерес зріс на 4,23% до $141,94 млн, а співвідношення довгих і коротких позицій на Binance і OKX перевищило 2, що свідчить про те, що трейдери активно готуються до подальшого зростання.

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Джерело: Finbold.