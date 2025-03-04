2 криптовалюти, що досягнуть $10 млрд ринкової капіталізації у березні

Ринкова капіталізація криптовалют в моменті зросла до $3,07 трлн, оскільки оптимізм охопив цифрові активи

Зростання відбулося після того, як президент США Дональд Трамп доручив президентській робочій групі створити криптовалютний стратегічний резерв, що призвело до стрімкого зростання курсу Біткоїна (BTC) і надало нового імпульсу більш широкому ринку. Наразі ринкова капіталізація криптовалют становить $2,76 трлн, а Біткоїн знову опустився нижче $84 000, після короткочасного зростання до $94 000.

Зараз ілька альткоїнів набирають обертів, а деякі з них наближаються до ключових віх оцінки. Серед них виділяються Litecoin (LTC) і Sui (SUI), які можуть досягти ринкової капіталізації в $10 млрд вже у березні завдяки зростаючому інституційному інтересу і розширенню екосистеми.

Litecoin (LTC)

Litecoin має потенціал досягти ринкової капіталізації в $10 млрд в найближчій перспективі.

Зростаюче очікування схвалення Litecoin-ETF є основним каталізатором, оскільки Nasdaq вже подала заявку 19b-4 до SEC для CoinShares Litecoin ETF. Litecoin має чіткий регуляторний статус, оскільки CFTC класифікує його як товар, що знижує ризик втручання SEC.

Ця ясність робить LTC більш привабливим для інституційних інвесторів, особливо якщо ETF отримає зелене світло.

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Підтвердженням цього є те, що ринок деривативів Litecoin різко зріс: обсяг торгів зріс на 225,80% до $3,10 млрд, що свідчить про підвищений інтерес інвесторів. Хоча відкритий інтерес знизився на 6,13% до $561,06 млн, співвідношення довгих і коротких позицій залишається «бичачим» на основних біржах, з сильним ухилом у бік довгих позицій.

Враховуючи ці фактори, ралі до $132 може незабаром матеріалізуватися, що підштовхне ринкову капіталізацію до $10 млрд.

Sui (SUI)

Sui має всі шанси досягти ринкової капіталізації в $10 млрд завдяки сильному інституційному впровадженню та розширенню екосистеми. Незважаючи на рекордні $2,9 млрд відтоку з крипторинку минулого тижня, Sui кинув виклик тенденції, залучивши $15,5 млн притоку, що зробило його найефективнішим активом під час спаду, навіть перевершивши XRP.

Активність Sui на ринку деривативів ще більше підтверджує його бичачий прогноз: обсяг торгів зріс на 98,04% до $2,17 млрд, що свідчить про підвищену активність інвесторів. Хоча відкритий інтерес знизився на 2,63% до $583,44 млн, співвідношення довгих і коротких позицій залишається впевнено «бичачим».

Технічні прогнози також підкреслюють оптимізм: аналітики прогнозують, що SUI може досягти $6, що вказує на його потенціал для подальшого зростання. Якщо імпульс збережеться, скромного зростання на 8,5% до $3,15 буде достатньо, щоб ринкова капіталізація Sui перевищила поріг у $10 млрд.

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Джерело: Finbold.