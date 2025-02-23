Топ кандидатів на наступну велику криптовалюту

Можливо, криптовалюта починалася як інвестиційний Дикий Захід, де домінували диваки, але зараз вона міцно увійшла у фінансовий мейнстрім. Інституційні інвестори та великі банки ставляться до неї як до серйозного активу, незважаючи на її волатильність та регуляторні обмеження

Якщо ви хочете взяти участь у ринку криптовалют, вам може бути цікаво, яка з них принесе найбільший потенційний прибуток. Хоча Біткоїн може бути очевидним вибором, він не обов’язково буде найкращою криптовалютою у 2025 році. Шанси отримати велику вигоду можуть бути кращими з меншою монетою, яка ще не була розкачана інституційними інвесторами.

BNB (BNB)

Binance — найбільша криптовалютна біржа за обсягами торгів. Її монета BNB щоквартально витрачає близько п’ятої частини свого прибутку на постійне позбавлення від токенів BNB, або «спалювання». Ці спалювання створюють дефіцит, який допомагає підтримувати високий попит.

Binance має два блокчейни, які зменшують кількість вузьких місць, до яких вразливий Ethereum. За даними Seeking Alpha, Binance працює над тим, щоб зробити платформу більш дружньою до регуляторів, оскільки вона є швидкою і масштабованою.

Крім того, Binance має платіжну платформу для переказу фіатної валюти в криптовалюту під назвою Bifinity. Орієнтована в першу чергу на європейських користувачів, ця платіжна платформа підтримує понад 50 криптовалют і основні платіжні мережі, такі як Visa і Mastercard.

Tether (USDT)

Tether — це різновид стейблкоїнів, покликаний забезпечити менш волатильну альтернативу Біткоїну, оскільки він прив’язаний до стійкого активу. У випадку Tether таким активом є долар США. З точки зору оцінки, Tether зазвичай має співвідношення 1 до 1 з доларом, що означає, що він менш волатильний.

Цікаве по темі: Найбільша криптокрадіжка в історії: хакери зламали біржу Bybit

З ринковою капіталізацією у $141,94 млрд Tether є найбільшим стейблкоїном і третьою за величиною монетою в світі. Це також монета, якою найбільше торгують. Інвестори використовують її для зберігання коштів або здійснення транзакцій з використанням коштів, які вони хочуть захистити від цінових коливань, до яких вразливі Біткоїн та інші нестабільні криптовалюти.

Algorand (ALGO)

Algorand, заснована відомим комп’ютерним вченим Сільвіо Мікалі, може стати наступною великою криптовалютою. Вона позиціонує себе як конкурент блокчейну Ethereum.

Її використовують сотні компаній. Деякі уряди, зокрема Сальвадору та Маршаллових островів, також використовують його.

Однією з найбільших переваг Algorand є алгоритм «чистого доказу частки», або PPOS. Це забезпечує високий рівень безпеки і масштабованості, а також вимагає менше електроенергії. Ця особливість буде тільки зростати в міру того, як криптовалюти будуть піддаватися все більшій критиці — і можливому регулюванню — за їх масивне споживання енергії.

Рендер (RENDER)

Render, раніше відома як Render Token, — це мережа, яка допомагає людям обмінюватися обчислювальними потужностями. Це працює так: люди з додатковою графічною обчислювальною потужністю (часто з потужних комп’ютерів, що використовуються для ігор або майнінгу криптовалют) здають її в оренду художникам і студіям, які потребують її для таких проектів, як 3D-графіка або створення зображень зі штучним інтелектом.

Оскільки ШІ потребує більшої потужності, такий обмін стає ще більш цінним. У мережі Render люди використовують токен Render для оплати та отримання цих послуг.

Solana (SOL)

Solana є шостою найбільшою криптовалютою за ринковою капіталізацією. Її блокчейн посідає третє місце за «загальною заблокованою вартістю».

Як і інші так звані вбивці Ethereum, Solana вирішує проблеми, притаманні архітектурі Ethereum — відсутність масштабованості, низька швидкість і висока вартість. Транзакції Solana є одними з найдешевших, з середньою комісією $0,001 за транзакцію. Це допомогло Solana позиціонувати себе як основний блокчейн для NFT та ігор.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн досягнув «точки розвороту» бичачого ринку

SEC створила підрозділ для боротьби з шахрайством у сфері ШІ та криптовалют

Роберт Кійосакі передбачає найгірший обвал ринків в історії

Джерело: GOBankingRates.