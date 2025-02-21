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SEC створила підрозділ для боротьби з шахрайством у сфері ШІ та криптовалют

21.02.2025 17:00
Ольга Деркач
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Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) оголосила про створення Підрозділу кібернетичних і новітніх технологій (CETU), який зосередиться на боротьбі з кіберзлочинами та захисті роздрібних інвесторів від недобросовісних гравців у сфері новітніх технологій, включаючи криптовалюти

SEC створила підрозділ для боротьби з шахрайством у сфері ШІ та криптовалют

SEC створила підрозділ для боротьби з шахрайством у сфері ШІ та криптовалют Фото: pngwing.com, freepik.com

Підрозділ CETU, який очолює Лора Д’Аллард, замінить собою підрозділ з питань криптоактивів та кібертехнологій і складатиметься з приблизно 30 спеціалістів та юристів з різних офісів SEC, які займаються боротьбою з шахрайством.

«Під керівництвом Лори цей новий підрозділ доповнить роботу робочої групи з питань криптовалют на чолі з комісаром Хестер Пірс. Важливо, що новий підрозділ також дозволить SEC розумно розподіляти правоохоронні ресурси, — сказав виконуючий обов’язки голови Комісії Марк Уєда. — Підрозділ не лише захищатиме інвесторів, але й сприятиме формуванню капіталу та підвищенню ефективності ринку, розчищаючи шлях для розвитку інновацій. Він викорінюватиме тих, хто намагається зловживати інноваціями, щоб завдати шкоди інвесторам та зменшити довіру до нових технологій».

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Зокрема, CETU використовуватиме значний досвід співробітників у сфері фінтеху та кібертехнологій для боротьби з неправомірною поведінкою при здійсненні операцій з цінними паперами у наступних пріоритетних сферах:

  • шахрайство, вчинене з використанням новітніх технологій, таких як штучний інтелект та машинне навчання;
  • використання соціальних мереж, темного інтернету або фальшивих веб-сайтів для вчинення шахрайства;
  • хакерські атаки з метою отримання суттєвої непублічної інформації;
  • захоплення рахунків роздрібних брокерів;
  • шахрайство з використанням технології блокчейн та криптоактивів;
  • дотримання регульованими суб’єктами правил і норм кібербезпеки;
  • шахрайське розкриття інформації про кібербезпеку публічними емітентами.

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Джерело: SEC.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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