SEC створила підрозділ для боротьби з шахрайством у сфері ШІ та криптовалют

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) оголосила про створення Підрозділу кібернетичних і новітніх технологій (CETU), який зосередиться на боротьбі з кіберзлочинами та захисті роздрібних інвесторів від недобросовісних гравців у сфері новітніх технологій, включаючи криптовалюти

Підрозділ CETU, який очолює Лора Д’Аллард, замінить собою підрозділ з питань криптоактивів та кібертехнологій і складатиметься з приблизно 30 спеціалістів та юристів з різних офісів SEC, які займаються боротьбою з шахрайством.

«Під керівництвом Лори цей новий підрозділ доповнить роботу робочої групи з питань криптовалют на чолі з комісаром Хестер Пірс. Важливо, що новий підрозділ також дозволить SEC розумно розподіляти правоохоронні ресурси, — сказав виконуючий обов’язки голови Комісії Марк Уєда. — Підрозділ не лише захищатиме інвесторів, але й сприятиме формуванню капіталу та підвищенню ефективності ринку, розчищаючи шлях для розвитку інновацій. Він викорінюватиме тих, хто намагається зловживати інноваціями, щоб завдати шкоди інвесторам та зменшити довіру до нових технологій».

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Зокрема, CETU використовуватиме значний досвід співробітників у сфері фінтеху та кібертехнологій для боротьби з неправомірною поведінкою при здійсненні операцій з цінними паперами у наступних пріоритетних сферах:

шахрайство, вчинене з використанням новітніх технологій, таких як штучний інтелект та машинне навчання;

використання соціальних мереж, темного інтернету або фальшивих веб-сайтів для вчинення шахрайства;

хакерські атаки з метою отримання суттєвої непублічної інформації;

захоплення рахунків роздрібних брокерів;

шахрайство з використанням технології блокчейн та криптоактивів;

дотримання регульованими суб’єктами правил і норм кібербезпеки;

шахрайське розкриття інформації про кібербезпеку публічними емітентами.

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Джерело: SEC.