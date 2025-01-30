XRP можуть включити до криптовалютного резерву США

Дебати про те, чи стане XRP частиною плану цифрових активів США, стають дедалі сильнішими. Нещодавні сигнали підтримки з боку Дональда Трампа підживлюють спекуляції. Багато хто вважає, що XRP може зіграти ключову роль у фінансовій системі країни

Роль XRP в цифровому резерві США

Нова команда працює над планом щодо цифрових активів, який може бути готовий через шість місяців. Це викликало інтерес до того, як криптовалюти, такі як XRP, можуть допомогти національній економіці. У минулому Трамп говорив про використання Біткоїна як стратегічного резерву. Зараз багато хто задається питанням, чи можна включити XRP і Solana (SOL) до цього списку.

Деякі експерти вважають, що поєднання цифрових активів може зробити фінансову систему сильнішою. Технологія реєстру XRP дозволяє здійснювати швидкі транзакції з низькими витратами. Це робить її гарним вибором для використання урядом. Ripple утримує в ескроу XRP на суму близько $38 млрд, що становить 37,7% від загальної пропозиції. Деякі аналітики припускають, що уряд США міг би використати ці активи для створення резерву XRP без додаткових витрат.

Станом на момент написання матеріалу XRP торгується на рівні $3,10, продемонструвавши зростання на 11,94% за один день. Обсяг транзакцій досяг $11,7 млрд, що свідчить про значний інтерес ринку. Однак ціна стикається з опором на рівні $3,30. Якщо XRP подолає цей рівень, можливе подальше зростання ціни. Якщо національний резерв США включатиме XRP, це може суттєво вплинути на його вартість і довгострокову ринкову позицію.

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Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус стверджує, що включення XRP в цей резерв буде відповідати меті уряду США щодо підтримки американських компаній і технологій. Він вважає, що це може підвищити шанси на прийняття криптовалют в США і підвищити роль країни на світових крипторинках .

Критика ідеї додавання XRP у резерв

Деякі критики вважають, що надання XRP місця у резерві США може створити небажаний ризик. Вони стверджують, що правові питання компанії-засновниці монети з Комісією з цінних паперів і бірж все ще не вирішені і можуть ускладнити ситуацію. Триваючий судовий процес між Ripple і SEC викликав «невизначеність» щодо статусу XRP як «цінного паперу» або «утилітарного токена».

Крім того, деякі аналітики ставлять під сумнів, чи не стане централізований характер XRP тривожним сигналом для резерву, який має представляти децентралізовані інновації. На відміну від Біткоїна, відомого своєю децентралізованістю, XRP критикують за більш централізовану структуру, оскільки Ripple Labs контролює значну частину його пропозиції. Це може призвести до занепокоєння щодо централізованого контролю над державним резервом.

Що це означає для XRP?

Бичачий сценарій

Якщо Ripple вдасться включити XRP до Криптовалютного резерву США, це може мати величезне значення для майбутнього монети. Це не тільки забезпечить підтвердження технології Ripple, але також може призвести до сплеску інституційної підтримки. Це могло б збільшити прийняття і потенційно підвищити ціну.

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Ведмежий сценарій

З іншого боку, якщо XRP не зможе потрапити в резерв, це може спровокувати низхідний тренд на ринку. Юридичні проблеми з Комісією з цінних паперів та бірж США можуть створити більшу невизначеність, і XRP може розглядатися як ризикований актив для інвесторів. Ми можемо побачити подальший тиск на продаж і потенційні падіння, особливо якщо інші більш усталені криптовалюти, такі як Bitcoin або Ethereum, будуть вважатися кращими для резервування.

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За матеріалами binance.com, techpoint.africa.