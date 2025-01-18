Чи досягне XRP $100 у 2025 — технічний аналіз

XRP може готуватися до зростання до $100 у поточному циклі, якщо повториться історична модель. За словами технічного аналітика Герта ван Лагена, цей прогноз базується на тому, що токен, пов’язаний із Ripple, підтвердив прорив подвійного дна — бичачу структуру, яка раніше призвела до зростання XRP у 2017 році

У дописі в X від 14 січня Ван Лаген зазначив, що подвійне дно з’явилося у циклі 2017-2018 років, коли XRP піднявся до свого історичного максимуму близько $3,50 після прориву через рівень опору «лінії шиї» та успішного повторного тестування.

Зараз, у межах поточного ринкового циклу, аналітик побачив, що XRP повторив цю структуру, відскочивши від «лінії шиї» після повторного тестування.

Прогноз Ван Лагена припускає, що XRP може повторити подібну траєкторію, а наступною ціллю може стати позначка близько $100.

Варто зазначити, що хоча таке зростання може бути зумовлене фундаментальними факторами, такими як партнерства Ripple та регуляторні зміни, це залишається дуже амбітною ціллю. Досягнення цього рівня також вимагатиме значної підтримки зі сторони загального стійкого зростання криптовалютного ринку.

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Ціль у $100 підняла б ринкову капіталізацію XRP до $5,74 трлн, зробивши його найдорожчою криптовалютою за умови, що такі активи, як Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH), покажуть мінімальне зростання за той самий період. Однак Ван Лаген не вказав конкретних термінів, коли XRP може досягти цієї амбітної позначки.

Хоча позначка у $100 може здаватися недосяжною у короткостроковій перспективі, інвестори XRP можуть сприймати недавній прорив як можливий індикатор його руху до цієї мети.

Що далі з ціною XRP?

XRP пережив один із найдовших періодів консолідації нижче $1, але нещодавно здійснив прорив на тлі післявиборчого ралі, спричиненого очікуваннями щодо прихильності Дональда Трампа до криптовалют.

Крім того, у аналізі Cryptoinsightuk у дописі в X від 14 січня припускається, що технічна структура XRP вказує на масштабне зростання, яке «шокує людей». За словами експерта, пара XRP/BTC прорвалася через багаторічний низхідний тренд.

Між 2013 і 2017 роками XRP консолідувався відносно Bitcoin протягом 1 277 днів, а потім піднявся на приголомшливі 5 492%. Якщо перенестися у 2024 рік, XRP щойно завершив значно довший період консолідації — 2 741 день, що більш ніж удвічі довше за попередній цикл. З цим проривом очікується потенціал подібного експоненційного зростання.

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Цей короткостроковий бичачий прорив також підтримується аналізом World of Charts, який передбачив, що XRP може досягти $4 «протягом кількох днів». Тим часом Алан Сантана вказав, що недавнє короткострокове зростання XRP, всупереч загальному ринковому тренду, підтверджує його бичачий прорив.

Аналіз ціни XRP

На момент написання матеріалу XRP торгувався за $2,59, демонструючи зростання на понад 7% за останні 24 години. На тижневому графіку актив зріс на 5,3%.

За поточної ціни XRP демонструє сильний бичачий імпульс, оскільки залишається вище за свою 50-денну просту ковзну середню (SMA) та 200-денну SMA. З 14-денним RSI на рівні 60,20 XRP наближається до бичачої зони, не будучи перекупленим, що залишає простір для подальшого зростання.

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За матеріалами finbold.com.