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Співзасновник BitMEX розповів, коли завершиться бичачий цикл на крипторинку

12.01.2025 14:00
Микола Деркач
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Артур Хейс, співзасновник криптовалютної біржі BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange), поділився прогнозом щодо того, коли крипторинок обвалиться та як довго триватиме бичачий тренд

Співзасновник BitMEX розповів, коли завершиться бичачий цикл на крипторинку

Співзасновник BitMEX розповів, коли завершиться бичачий цикл на крипторинку Фото: pixabay.com

Співзасновник BitMEX закликав ризикових інвесторів увійти в режим «degen», поки триває бичачий цикл. Нагадаємо, що «degen» — сленговий термін у криптоспільноті, що означає високоризиковану та агресивну стратегію інвестування, за якої трейдери часто нехтують аналізом і приймають імпульсивні рішення у гонитві за швидким прибутком.

Останні зміни на ринку змусили експертів, таких як Артур Хейс, переглянути свої прогнози.

У грудні він передбачав, що крипторинок, ймовірно, зіткнеться з «різким падінням» до 20 січня, коли криптоентузіасти зрозуміють, що адміністрація Дональда Трампа може не виконати всі обіцянки. Хейс аргументував це тим, що новообраний республіканський президент не зможе одразу змінити політику після своєї інавгурації, щоб реалізувати сприятливі для криптовалют ініціативи.

Зі зростанням цін на криптовалюту Хейс був змушений переглянути свої підходи. Він припустив, що передбачуване ним «трампівське падіння» могло статися в період між серединою грудня та кінцем року. Проте це не виключає можливості короткострокового цінового коригування.

«Я все ще вважаю, що це потенційний негативний фактор, який може тиснути на ринок у короткостроковій перспективі, але водночас я повинен враховувати імпульс ліквідності долара. Біткоїн наразі маневрує залежно від темпів емісії долара», — написав він.

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Звертаючись до інвесторів у своєму сімейному офісі Maelstrom, де він обіймає посаду головного інвестиційного директора (CIO), Хейс рекомендував підвищити ризик до рівня «degen». Він також зазначив, що ринок може продовжувати демонструвати бичачі тенденції до березня.

Як доларова ліквідність впливатиме на ринок?

Хейс прогнозує, що дії Федеральної резервної системи та Міністерства фінансів США сприятимуть позитивній доларовій ліквідності, що піде на користь криптоактивам, таким як Біткоїн. Він очікує, що у першому кварталі цього року до ліквідності економіки додасться близько $612 мільярдів.

Після цього Хейс прогнозує, що негативні фактори доларової ліквідності, як-от крайній термін податкових платежів 15 квітня, змушуватимуть гравців фінансової індустрії переводити гроші з активів, таких як криптовалюти, щоб покрити ці витрати. Це, за його словами, стане початком ведмежого тренду.

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За матеріалами cryptopotato.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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