Криптовалютні кити скуповують DOGE: прогноз ціни

Найпопулярніша мемна криптовалюта Dogecoin (DOGE) демонструє незначну короткострокову волатильність, а дані з блокчейну свідчать про зростання впевненості інвесторів у цьому токені. Зокрема, кити Dogecoin за 24 години накопичили понад 1,08 мільярда DOGE, про що повідомив відомий криптоаналітик Ali Martinez у своєму дописі в X 3 січня

Це значне накопичення відбулося на тлі зниження ціни DOGE, що свідчить про те, що великі інвестори скористалися моментом падіння. Така активність китів часто передує відновленню ціни, що свідчить про сильну впевненість у подальшому зростанні токена.

Прогноз ціни DOGE

Щодо подальшої динаміки ціни Dogecoin, видання Finbold опублікувало декілька сценаріїв:

Бичачий: якщо накопичення DOGE буде значним, ринкові настрої можуть покращитися. У цьому випадку ціна може досягти діапазону $0,40–$0,45 протягом кількох тижнів.

якщо накопичення DOGE буде значним, ринкові настрої можуть покращитися. У цьому випадку ціна може досягти діапазону $0,40–$0,45 протягом кількох тижнів. Збалансований: у разі мінімальних рухів на тлі змішаних сигналів (збалансованого попиту й пропозиції) токен може торгуватися в діапазоні $0,28–$0,32.

у разі мінімальних рухів на тлі змішаних сигналів (збалансованого попиту й пропозиції) токен може торгуватися в діапазоні $0,28–$0,32. Ведмежий: якщо триватиме фіксація прибутку, особливо з боку китів, разом із посиленням негативних настроїв на ринку, DOGE може впасти до $0,27.

Технічний аналіз Dogecoin

За даними анонімного криптоаналітика CryptoBullet у його дописі в X 4 січня, Dogecoin потенційно має шлях до досягнення $1.

Аналіз показує, що Dogecoin нещодавно повторно протестував нижню межу добре окресленого висхідного каналу. Цей тест супроводжувався відскоком від лінії підтримки, що вказує на можливу бичачу динаміку.

Поточний рівень ціни приблизно $0,38 є ключовим, адже Dogecoin залишається у межах висхідного каналу, який підтримує його тренд із 2021 року. Нижня межа каналу близько $0,26 слугувала рівнем підтримки під час останнього тесту, тоді як верхня межа близько $0,54 є важливим рівнем опору. За словами аналітика, у разі продовження зростання в цьому каналі Dogecoin відкриє шлях до $1.

Інший аналіз від Martinez наголошує на можливості зростання Dogecoin на 1 000%, якщо повторяться історичні бичачі цикли. У минулому під час ралі 2017 та 2021 років Dogecoin зростав на 1 000% протягом 27-42 днів.

Ця послідовність дає змогу припустити можливість подібного зростання на поточному ринку.

Цікаве по темі: Ethereum досягне $6 000 — експерт

Фактори, що впливають на DOGE

Значну роль відіграє нещодавнє зростання криптовалютного ринку, частково натхненного обранням Дональда Трампа, якого сприймають як прихильника цифрових активів.

Крім того, інвестори стежитимуть за впливом головного промоутера Dogecoin — Ілона Маска, та його можливою роллю в адміністрації Трампа, зокрема в роботі Міністерства ефективності уряду (D.O.G.E.).

Аналітик блокчейн-компанії Galaxy Digital Алекс Торн передбачає, що Dogecoin подолає позначку $1 і досягне ринкової капіталізації $100 млрд у 2025 році. Торн зазначив, що продуктивність Dogecoin може залежати від операцій D.O.G.E., які вплинуть на капіталізацію ринку.

«Dogecoin нарешті досягне $1, а його ринкова капіталізація перевищить $100 млрд. Однак Міністерство ефективності уряду (D.O.G.E.) зможе реалізувати скорочення, які перевищать цей показник», — заявив Торн.

Поточний стан ринку

На момент написання Dogecoin торгувався на рівні $0,39, показавши приріст майже на 0,5% за останню добу. За тиждень DOGE зріс на значні 20%.

Найближчі рівні підтримки — близько $0,26, тоді як опір — близько $0,54. Проте подальші значні рухи залежать переважно від загальних настроїв на ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ціна Ethereum може досягти небачених рівнів у 2025 році — прогноз

Аналітик назвав криптовалюту, яка перевершить Біткоїн та Ethereum

Скільки грошей у скарбничці Ethereum Foundation: звіт за 2024 рік

За матеріалами finbold.com.