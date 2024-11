Скільки грошей у скарбничці Ethereum Foundation: звіт за 2024 рік

Ethereum Foundation, некомерційна організація, що підтримує екосистему Ethereum, опублікувала звіт за 2024 рік, в якому окреслює основні напрямки розвитку Ethereum (ETH) і уточнює стан резервів

Айя Міягучі, виконавча директорка Ethereum Foundation, поділилася Ethereum Foundation Report 2024, всеосяжним звітом про політику та інструменти EF. Він містить детальний огляд резервів EF і ключових напрямків діяльності, на яких EF збирається зосередитися.

Загалом, Ethereum Foundation оперує $970 200 000. З цієї суми 81,3% ($788,7 млн) зберігається в криптовалюті. 99,45% крипторезервів EF знаходяться в Ether.

1/ Introducing the Ethereum Foundation Report, 2024 Edition. Learn more about EF, our recent work, Ethereum’s ecosystem of funders, new organizations and policies. The full report is here: https://t.co/koL7Et0n6B pic.twitter.com/uhbzsngaWD

— Aya Miyaguchi (ayamiya.eth) (@AyaMiyagotchi) November 8, 2024