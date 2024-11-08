Скільки грошей у скарбничці Ethereum Foundation: звіт за 2024 рік

Ethereum Foundation, некомерційна організація, що підтримує екосистему Ethereum, опублікувала звіт за 2024 рік, в якому окреслює основні напрямки розвитку Ethereum (ETH) і уточнює стан резервів

Айя Міягучі, виконавча директорка Ethereum Foundation, поділилася Ethereum Foundation Report 2024, всеосяжним звітом про політику та інструменти EF. Він містить детальний огляд резервів EF і ключових напрямків діяльності, на яких EF збирається зосередитися.

Загалом, Ethereum Foundation оперує $970 200 000. З цієї суми 81,3% ($788,7 млн) зберігається в криптовалюті. 99,45% крипторезервів EF знаходяться в Ether.

1/ Introducing the Ethereum Foundation Report, 2024 Edition. Learn more about EF, our recent work, Ethereum’s ecosystem of funders, new organizations and policies. The full report is here: https://t.co/koL7Et0n6B pic.twitter.com/uhbzsngaWD — Aya Miyaguchi (ayamiya.eth) (@AyaMiyagotchi) November 8, 2024

EF залишається основним власником Ефіру: його скарбниця управляє 0,26% чистої оборотної пропозиції ETH. Крім того, $181,5 млн виділено на некриптовалютні інвестиції та активи. За останні два роки Ethereum Foundation витратив близько $240 млн зі своїх резервів. Дослідження і розробка першого рівня Ethereum та підтримка нових інституцій були двома ключовими напрямками, на які EF виділив понад $140 млн у 2022-2023 роках.

Звіт Ethereum Foundation 2024 також містить короткий огляд команд і грантів EF. Перша категорія включає Robust Incentives Group для криптоекономіки, Protocol Support Group для періодичних координаційних зустрічей і освітню ініціативу Devcon.

Крім того, EF підтримує кілька організацій, які надають суспільні блага для дослідження, криптографії та впровадження Ethereum (ETH). До цього списку входять трекер L2Beat, ініціатива з розробки програмного забезпечення Nomic Foundation, команда криптографів 0xPARC і так далі.

І останнє, але не менш важливе: звіт демонструє статистику скарбниць проєктів в рамках екосистеми Ethereum (ETH). Загалом, в десятках найбільших перевірених скарбниць зберігаються величезні $22,2 млрд. Більшість з них складаються з нативних токенів таких важковаговиків Ethereum (ETH), як Uniswap (UNI), Optimism (OP) або Gnosis (GNO).

Некомерційна організація Ethereum Foundation була заснована 6 липня 2014 року в Цугу, Швейцарія, Віталіком Бутеріним, Гевіном Вудом, Чарльзом Хоскінсоном, Ентоні Ді Йоріо та Джозефом Любіним.

Регулярні продажі Ethereum у фонді пояснили стратегією, яка передбачає мати на руках достатню кількість коштів на випадок багаторічного спаду ринку.

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За матеріалами U.Today