Віталік Бутерін представив план технічного вдосконалення Ethereum: що зміниться

Віталік Бутерін описав плани щодо вдосконалення Ethereum, спрямовані на прискорення фіналізації, зниження вимог до стейкінгу і поліпшення заходів безпеки

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін поділився своїми роздумами про стан протоколу і його потенційний розвиток після Merge.

У своєму дописі в блозі від 14 жовтня Бутерін виділив кілька ключових сфер, в яких Ethereum може досягти значного прогресу, включаючи збільшення швидкості транзакцій, поліпшення безпеки та більшу доступність для соло-стейкерів.

Перспективи після Merge

Злиття (Merge) Ethereum у 2022 році ознаменувало перехід протоколу від proof-of-work до proof-of-stake (PoS). Бутерін назвав цю подію «важко заробленою» і «довгоочікуваною», але зазначив, що все ще існують важливі сфери, в яких PoS потребує вдосконалення.

За словами Бутеріна, однією з головних цілей майбутнього Ethereum є скорочення часу, необхідного для завершення транзакції. Наразі це може зайняти близько 15 хвилин — це дуже багато, враховуючи, що Ethereum є найбільш активно використовуваною блокчейн-мережею. Час затримки може призвести до заторів.

Бутерін запропонував вивчити такі рішення, як однослотова фінальність, яка може значно скоротити час транзакцій. Це зробило б Ethereum більш конкурентоспроможним і покращило б загальний користувацький досвід.

Віталік також обговорив можливість зробити Ethereum доступнішим для ширшого кола користувачів. Нинішня вимога до стейкінгу в 32 ETH — значна перешкода для багатьох людей, що бажають приєднатися до мережі. Він запропонував знизити мінімальну суму стейкінгу до 1 ETH, що дозволить більшій кількості людей зробити свій внесок у безпеку та управління Ethereum.

Це також сприятиме подальшій децентралізації Ethereum, зменшуючи ризик того, що один суб’єкт отримає занадто великий контроль. Запропоновані заходи для досягнення цих цілей — Orbit SSF для гнучкості та дворівнева структура стейкінга.

Захист мережі

Крім того, дорожня карта передбачає підвищення безпеки процесу створення блоку шляхом впровадження системи єдиних таємних виборів лідера (SSLE). Цей метод дозволить приховати особистість того, хто пропонує блок, до моменту створення блоку, що захистить від цілеспрямованих атак типу «відмова в обслуговуванні» (DoS), які можуть порушити роботу мережі.

Протоколи SSLE гарантують, що навіть якщо зловмисник зможе ідентифікувати мережеві валідатори, критичний процес пропозиції блоків залишиться захищеним від зовнішніх загроз.

Також Віталік запропонував вивчити способи підвищення стійкості протоколу до загроз квантових обчислень, які можуть стати серйозною проблемою в майбутньому, а також підвищити поріг кворуму і можливість відновлення після атак 51%.

Пост Бутеріна з’явився в той час, коли Ethereum очікує наступну віху на дорожній карті свого розвитку — оновлення Prague-Electra (Pectra), яке планується запустити в першому кварталі 2025 року.

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За матеріалами cointelegraph.com