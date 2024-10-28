Віталік Бутерін розповів, чому Ethereum Foundation продає ETH

Віталік Бутерін надав детальну інформацію про те, чому організація вирішила продати свої активи

Ethereum Foundation, некомерційна організація, яка підтримує другий за величиною блокчейн, останнім часом стала об’єктом пильної уваги з боку членів спільноти, які цікавляться, чому вона продає ETH, а не тримає монети у стейкінгу.

Віталік Бутерін відповів на це питання, надавши детальну інформацію про те, чому організація вирішила продати свої активи.

Розвиток Ethereum

Бутерін назвав кілька причин, чому організація регулярно скорочує свої запаси ETH, в тому числі для того, щоб платити дослідникам і розробникам, відповідальним за такі розробки, як EIP-1559. Ця пропозиція дозволила скоротити час транзакцій і мережеві витрати.

Він додав, що кошти, отримані від продажу токенів, також пішли на підтримку технології zero-knowledge для забезпечення конфіденційності, абстрагування облікових записів для безпеки користувачів і на кілька заходів, що просувають Ethereum по всьому світу. За його словами, ці зусилля допомогли підвищити безпеку і стабільність блокчейну, в якому з 2016 року не було зафіксовано жодного простою.

Збереження нейтралітету над впливом на ринок

За даними блокчейн-аналітичної платформи Scopescan, фонд продав 4 066 ETH ринковою вартістю трохи більш як $11 млн. Scopescan підрахував, що за нинішньої прибутковості стейкінгу в 3,1% установа могла б заробляти до $20,08 млн на рік, якби інвестувала 271 000 ETH, якими, як повідомляється, вона володіє.

Однак Бутерін пояснив, що однією з головних причин, чому організація не стейкає ETH, є уникнення будь-якого «офіційного вибору» в разі спірного хардфорку.

«Ми не хочемо опинитися в ситуації, коли нас змушуватимуть робити “офіційний вибір”, якщо станеться спірний хардфорк».

Він стверджує, що вони хочуть зберегти децентралізований дух Ethereum, дозволивши іншим організаціям розміщувати частки в мережі. Це гарантує, що жоден фонд не матиме надмірного впливу на блокчейн. З цієї причини некомерційна організація віддає перевагу прямому фінансуванню розробки та операцій, що, за словами Бутеріна, краще відповідає довгостроковим цілям Ethereum.

Детальніше про абстрагування облікових записів у нашому матеріалі “EIP 4337, активований Ethereum: Детальний посібник з Account Abstraction”.

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За матеріалами cryptopotato.com