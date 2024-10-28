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Віталік Бутерін розповів, чому Ethereum Foundation продає ETH

28.10.2024 17:10
Олеся Крамаренко
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Віталік Бутерін надав детальну інформацію про те, чому організація вирішила продати свої активи

Віталік Бутерін розповів, чому Ethereum Foundation продає ETH

Фото: youtube.com

Ethereum Foundation, некомерційна організація, яка підтримує другий за величиною блокчейн, останнім часом стала об’єктом пильної уваги з боку членів спільноти, які цікавляться, чому вона продає ETH, а не тримає монети у стейкінгу.

Віталік Бутерін відповів на це питання, надавши детальну інформацію про те, чому організація вирішила продати свої активи.

Розвиток Ethereum

Бутерін назвав кілька причин, чому організація регулярно скорочує свої запаси ETH, в тому числі для того, щоб платити дослідникам і розробникам, відповідальним за такі розробки, як EIP-1559. Ця пропозиція дозволила скоротити час транзакцій і мережеві витрати.

Він додав, що кошти, отримані від продажу токенів, також пішли на підтримку технології zero-knowledge для забезпечення конфіденційності, абстрагування облікових записів для безпеки користувачів і на кілька заходів, що просувають Ethereum по всьому світу. За його словами, ці зусилля допомогли підвищити безпеку і стабільність блокчейну, в якому з 2016 року не було зафіксовано жодного простою.

Збереження нейтралітету над впливом на ринок

За даними блокчейн-аналітичної платформи Scopescan, фонд продав 4 066 ETH ринковою вартістю трохи більш як $11 млн. Scopescan підрахував, що за нинішньої прибутковості стейкінгу в 3,1% установа могла б заробляти до $20,08 млн на рік, якби інвестувала 271 000 ETH, якими, як повідомляється, вона володіє.

Однак Бутерін пояснив, що однією з головних причин, чому організація не стейкає ETH, є уникнення будь-якого «офіційного вибору» в разі спірного хардфорку.

«Ми не хочемо опинитися в ситуації, коли нас змушуватимуть робити “офіційний вибір”, якщо станеться спірний хардфорк».

Він стверджує, що вони хочуть зберегти децентралізований дух Ethereum, дозволивши іншим організаціям розміщувати частки в мережі. Це гарантує, що жоден фонд не матиме надмірного впливу на блокчейн. З цієї причини некомерційна організація віддає перевагу прямому фінансуванню розробки та операцій, що, за словами Бутеріна, краще відповідає довгостроковим цілям Ethereum.

Детальніше про абстрагування облікових записів у нашому матеріалі “EIP 4337, активований Ethereum: Детальний посібник з Account Abstraction”.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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