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Чи досягне Ethereum історичного максимуму слідом за Біткоїном

06.11.2024 18:30
Олеся Крамаренко
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Ефіріум зберігає спадний ціновий канал, що свідчить про більш приглушену динаміку, в той час, як Біткоїн привернув до себе увагу своїм стрімким зростанням

Чи досягне Ethereum історичного максимуму слідом за Біткоїном

Фото: freepik.com

Ethereum важко встигати за Біткоїном, який за сьогодні досяг історичного максимуму. Ринок загалом виглядає бичачим, але ETH, схоже, не має імпульсу, необхідного для великого прориву. Згідно з поточним низхідним каналом денного графіка, Ethereum, схоже, застряг у низхідному тренді, без безпосередніх ознак висхідного прориву.

Це свідчить про те, що зростання Ethereum може бути складнішим, ніж нещодавній сплеск Біткоїна. Що стосується підтримки та опору, то верхня межа низхідного каналу і рівень $2 650 представляють безпосередній опір Ефіріуму. Для того, щоб отримати будь-який бичачий імпульс, ETH необхідно пробитися вище цього опору. Наступний важливий рівень — вище $2 750, де попередні ралі наштовхнулися на опір.

Ethereum має сильнішу базу на рівні $2 250 і підтримку на рівні $2 350, що може послужити буфером, якщо тиск з боку продавців зросте. Обсяг торгів викликають додаткові питання, адже він постійно падає, що може означати, що покупці чекають чіткішого сигналу прориву або втрачають інтерес.

Навряд чи Ефіріуму вдасться зібрати силу, необхідну для виходу з поточного каналу, без стрибка обсягу торгів. На жаль, стан Ethereum можна описати словом “сумний”, оскільки з кінця літа йому не пощастило досягти критичних цінових рівнів, і він не зіткнувся ні з чим, окрім великих хвиль продажу з боку ключових власників.

Нагадаємо, що Віталік Бутерін розповів, чому Ethereum Foundation продає ETH.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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