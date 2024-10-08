Оновлення Ethereum EIP-7781: що воно змінить

Дехто вже висловив занепокоєння щодо впливу оновлення на соло-стейкерів, зазначивши, що воно може вимагати потужнішого обладнання

Розробники Ethereum представили оновлення, яке отримало назву EIP-7781. Це рішення суттєво змінить швидкість появи нових блоків в мережі. Зокрема, воно передбачає значне скорочення часу слоту блокчейну — з 12 секунд до 8 секунд.

Для пояснення, час слоту стосується тривалості інтервалів, між якими пропонуються нові блоки. Таким чином, скорочення інтервалів на чотири секунди в сукупності призведе до створення більшої кількості блоків.

Ця пропозиція з’явилася після оновлення Dencun, і її вплив на мережу Ethereum залежить від ефективності для користувачів. За словами Бена Адамса, розробника, що стоїть за пропозицією, ще однією метою EIP-7781 є зниження затримки для ролапів. Ролапи — це масштабовані рішення рівня 2, які використовують можливості секвенування основної мережі Ethereum.

Адамс стверджує, що це також збільшить пропускну здатність транзакцій в мережі Ethereum. За його оцінками, покращення масштабуватиметься приблизно на 33% без збільшення кількості окремих блоків або BLOB-об’єктів. Пропозиція також розподілить використання пропускної здатності в часі, щоб знизити пікові вимоги до пропускної здатності та зберегти ефективність мережі.

Важливий крок для майбутнього Ethereum

Цей метод схожий на збільшення ліміту газу до 40 млн або розширення місткості BLOB-об’єктів з 6 до 8. Однак оновлення EIP-7781 спрямоване на досягнення цих переваг без підвищення вимог до пікової пропускної спроможності, зазначив експерт. При цьому збільшення не супроводжуватиметься жодним навантаженням на ресурси.

Багато хто підтримав пропозицію щодо вдосконалення. У гілці GitHub дослідник Ethereum Foundation Джастін Дрейк зазначив, що план узгоджується з загальними цілями масштабування, викладеними Віталіком Бутеріним, а також кількома іншими організаціями, що займаються масштабуванням.

Дрейк заявив, що скорочення часу блоку може підвищити ефективність децентралізованих бірж (DEX), таких як Uniswap v3, на 22%, що приблизно заощадить їй близько $100 млн щороку на арбітражі CEX-DEX.

Крім того, експерти кажуть, що оновлення може покращити користувацький досвід для смарт-контрактів Ethereum, скоротивши час підтвердження на 33%. Зміни також розподілять пікові навантаження на більшу кількість слотів, зменшуючи напругу в періоди високого попиту.

Тим часом деякі розробники занепокоєні впливом плану на соло-стейкерів. На думку деяких з них, скорочення часу роботи блоків вимагатиме швидшого виконання і потужнішого обладнання, що збільшить вимоги до пропускної здатності та обробки даних. Це може створити проблеми для індивідуальних стейкерів, які використовують обладнання споживчого класу.

На момент написання цього матеріалу пропозиція знаходиться на стадії попереднього розгляду та обговорення. Нагадаємо, наступне велике оновлення Ethereum під назвою Pectra вийде наприкінці 2024 або на початку 2025 року. Про те, які саме зміни передбачає Pectra, ми писали раніше.

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За матеріалами U.Today