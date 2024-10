Віталік Бутерін хоче знизити поріг для стейкінгу Ethereum

Віталік Бутерін визнав, що поріг в 32 ETH є більшою перешкодою, ніж вимоги до пропускної здатності

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін долучився до розв’язання проблем спільноти стейкінгу Ethereum. У своєму повідомленні на платформі X, Бутерін запропонував знизити поріг для стейкінгу з 32 ETH до 16 ETH або 24 ETH. Водночас розробник пропонує врівноважити це підвищенням вимог до пропускної здатності.

Також Віталик розповів про дорожню карту, згідно з якою мінімальний розмір стейкінга Ethereum з часом може бути знижено до 1 ETH.

I think there’s a sane version of this where we recognize that 32 ETH is much more of a barrier than bandwidth reqs, and temporarily do a trade where we up the bandwidth reqs a bit and in exchange drop the staking deposit minimum to eg. 16 or 24 ETH.

It’s net-good for both…

— vitalik.eth (@VitalikButerin) October 3, 2024