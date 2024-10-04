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Віталік Бутерін хоче знизити поріг для стейкінгу Ethereum

04.10.2024 13:00
Олеся Крамаренко
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Віталік Бутерін визнав, що поріг в 32 ETH є більшою перешкодою, ніж вимоги до пропускної здатності

Віталік Бутерін хоче знизити поріг для стейкінгу Ethereum

Фото: pixabay.com, youtube.com

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін долучився до розв’язання проблем спільноти стейкінгу Ethereum. У своєму повідомленні на платформі X, Бутерін запропонував знизити поріг для стейкінгу з 32 ETH до 16 ETH або 24 ETH. Водночас розробник пропонує врівноважити це підвищенням вимог до пропускної здатності.

Також Віталик розповів про дорожню карту, згідно з якою мінімальний розмір стейкінга Ethereum з часом може бути знижено до 1 ETH.

Віталік Бутерін про вимогу до стейкінгу Ethereum

Таким чином Бутерін відповів на публікацію Ентоні Сассано з теми соло-стейкінгу. Сассано написав, що перехід Ethereum на механізм Proof-of-Stake (PoS) був однією з основних рушійних сил його залучення в екосистему Ethereum.

Він розповів, що протягом багатьох років самостійно запускав соло-валідатори, додавши, що «соло-стейкінг — це серце Ethereum».

«Без соло-стейкінгу (і можливості запускати повноцінні ноди вдома!) ми втрачаємо єдине, що має реальну цінність у всій цій екосистемі — справжню децентралізацію», — додав він.

Однак один з користувачів відповів йому, що вимога мінімального стейкінгу Ethereum у 32 ETH є основним стримуючим фактором.Реагуючи на цю дискусію, Віталік Бутерін запропонував кілька коригувань вимог до стейкінгу Ethereum.

Він також припустив, що зниження мінімального депозиту для стейкінгу з нинішніх 32 ETH до 16 або 24 ETH могло б підвищити його доступність для користувачів. Бутерін також визнав, що вимога в 32 ETH є більшим бар’єром, ніж вимоги до пропускної здатності близько 25 Мбіт/с.

Він запропонував тимчасово підвищити вимоги до пропускної здатності в обмін на зниження порогу стейкінгу, описавши це як чистий позитив як для доступності стейкінгу, так і для масштабованості мережі. Бутерін додав, що як тільки проблеми з пропускною здатністю і піринговими проблемами будуть вирішені, мінімальний рівень стейкінга Ethereum може в кінцевому підсумку знизитися до 1 ETH.

«Це вигідно з точки зору як доступності стейкінга, так і масштабування. Потім, коли ми розберемося з PeerDAS, вимоги до пропускної здатності знову знизяться, а коли ми розберемося з Orbit SSF, мінімальний депозит може знизитися до 1 ETH», — заявив Бутерін.

Нагадаємо, стейкінг передбачає блокування активів у смарт-контракті для отримання пасивного доходу. Докладніше про це читайте в нашій статті “Криптостейкінг та традиційні накопичувальні рахунки: у чому різниця”.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовини
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