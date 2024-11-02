Біткоїн проти Ethereum: новий звіт Coinbase виявив справжнього переможця

Новий огляд доходів Coinbase показує реальну картину конкуренції між Біткоїном та Ethereum

У США триває сезон корпоративних звітів про прибутки за третій квартал, а це означає, що ми можемо отримати деяку інформацію про крипторинок від таких компаній, як Coinbase, провідної криптовалютної біржі. Інформація цікава, особливо коли мова йде про два найбільших активи на криптовалютному ринку — Біткоїн та Ефіріум.

Згідно з квартальним звітом за останній період з липня по вересень, обсяг торгів Bitcoin на Coinbase збільшився на 2% до 37%, в той час, як обсяг торгів Ethereum залишився незмінним на рівні 15%. Обсяг торгів стейблкоїном USDT також збільшився на 5% до 15%.

Так трапилось через зменшення обсягу торгів іншими криптоактивами, який закономірно впав з 40% до 33%. Загалом обсяг торгів на Coinbase склав $185 млрд, з яких 81,62% припало на інституційних клієнтів.

За обсягом доходу від транзакцій Біткоїн знову став лідером. Так, головна криптовалюта за цим показником зросла за три місяці з 31% до 35% від загального доходу. Ethereum не може похвалитися тим же і був змушений посунути свою частку до 16%, що на 1% менше, ніж у другому кварталі. Цікаво, однак, що той самий 1% отримала Solana, яка є одним з лідерів цього циклу.

А раніше цього тижня засновник Cardano розповів який актив скоро пануватиме у DeFi.

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За матеріалами U.Today