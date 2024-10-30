Visa та Coinbase запустять миттєві криптоплатежі за допомогою карток

Користувачі Visa незабаром зможуть миттєво поповнювати та знімати кошти зі своїх рахунків на криптовалютній біржі Coinbase

«У Coinbase вже є мільйони користувачів з дебетовими картами, підключеними до їхніх рахунків, — йдеться в заяві Visa. — Тепер клієнти з США і Європейського Союзу отримають кошти на свої рахунки в режимі реального часу для тих, хто використовує відповідну дебетову картку Visa».

Клієнти Coinbase з відповідною дебетовою карткою Visa також зможуть купувати криптовалюту на платформі і переводити кошти з біржі на банківський рахунок в режимі реального часу — в залежності від банку і регіону.

Янільса Гонсалес Оре, глава Visa Direct в Північній Америці, сказала, що партнерство означає, що «ті користувачі Coinbase, які мають відповідну дебетову картку Visa, знають, що вони можуть скористатися перевагами цілодобових торгових можливостей».

Цей крок припадає на період затишшя для криптовалютних пропозицій від традиційних фінансових компаній після того, як масштабний крах FTX у 2022 році підірвав довіру до сектору, обвалив криптовалютні ринки і призвів до банківської кризи на початку 2023 року.

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Тим не менш, на початку цього року почала діяти нормативно-правова база ЄС щодо регулювання криптовалют, а саме: Регламент про ринки криптоактивів (MiCA), який пропонує більше юридичної ясності для постачальників послуг з криптоактивів, таких як Coinbase, щодо того, як працювати на місцевому рівні.

У США кілька великих криптовалютних компаній, включаючи Coinbase, інвестували мільйони доларів у президентські вибори та вибори до Конгресу. Багато експертів у цій галузі прогнозують, що незалежно від того, хто виграє 5 листопада, наступна адміністрація або Конгрес приймуть законодавство, яке підтримує розвиток криптовалют.

Visa вже давно співпрацює з Coinbase, забезпечуючи її криптовалютними дебетовими картками, які дозволяють користувачам витрачати свої криптовалюти через мережу торговців.

28 жовтня платіжний гігант уклав подібну угоду з FV Bank, підтримуючи дебетові картки фінансової технологічної компанії, які можуть бути профінансовані як криптовалютою, так і готівкою.

Нагадаємо, що Visa та Avalanche запустили криптовалютну картку. Avalanche оголосив про запуск Avalanche Card, нової картки Visa, яка дозволяє користувачам витрачати криптовалюту.

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За матеріалами: Cointelegraph.