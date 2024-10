Скільки власників біткоїнів зараз отримують прибуток

Біткоїн (BTC) успішно довів теорію “Uptober”, продемонструвавши значне зростання протягом цього місяця

Провідна криптовалюта наближається до свого історичного максимуму (ATH) у $73 835. Ціна Біткоїна досягла цього рівня 1 березня 2024 року на тлі ажіотажу навколо запуску спотових біткоїн-ETF. Зараз спільнота очікує нового ATH, оскільки на ринку переважають бичачі настрої.

Існує велика ймовірність того, що Біткоїн досягне цього рубежу до кінця жовтня, до якого залишилось лише два дні. Навіть якщо ні, аналітики та трейдери налаштовані оптимістично щодо листопада, який Алі Мартінес назвав «Moon-vember». Термін «To the Moon» є дуже відомим у спільноті, посилаючись на потенційні цінові прориви.

Історично листопад був «бичачим» для ціни BTC. Так само як і жовтень, очікується, що Moon-vember принесе значний приріст для провідної криптовалюти та альткоїнів. На тлі цього біткоїн-бики вже пожинають плоди нещодавнього зростання цін. Важливою подією є те, що більшість власників BTC зараз у прибутку.

За даними IntoTheBlock, що були отримані на X, майже 99% власників біткоїнів наразі отримують прибутки. Це стається в той час, коли ціна Біткоїна наближається до свого історичного максимуму. Аналітичні платформи також підкреслили, що такі рівні прибутковості спостерігалися ще в червні. Однак тоді BTC не зміг здійснити прорив.

99% of Bitcoin holders are in profit as Bitcoin pushes its all-time high.

The last time we saw these levels was in June, when Bitcoin ultimately failed to break through.

Will this time be different? pic.twitter.com/h1sspoELN2

— IntoTheBlock (@intotheblock) October 29, 2024