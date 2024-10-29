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Скільки власників біткоїнів зараз отримують прибуток

29.10.2024 20:20
Олеся Крамаренко
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Біткоїн (BTC) успішно довів теорію “Uptober”, продемонструвавши значне зростання протягом цього місяця

Скільки власників біткоїнів зараз отримують прибуток

Фото: freepik.com

Провідна криптовалюта наближається до свого історичного максимуму (ATH) у $73 835. Ціна Біткоїна досягла цього рівня 1 березня 2024 року на тлі ажіотажу навколо запуску спотових біткоїн-ETF. Зараз спільнота очікує нового ATH, оскільки на ринку переважають бичачі настрої.

Moon-vember ралі

Існує велика ймовірність того, що Біткоїн досягне цього рубежу до кінця жовтня, до якого залишилось лише два дні. Навіть якщо ні, аналітики та трейдери налаштовані оптимістично щодо листопада, який Алі Мартінес назвав «Moon-vember». Термін «To the Moon» є дуже відомим у спільноті, посилаючись на потенційні цінові прориви.

Історично листопад був «бичачим» для ціни BTC. Так само як і жовтень, очікується, що Moon-vember принесе значний приріст для провідної криптовалюти та альткоїнів. На тлі цього біткоїн-бики вже пожинають плоди нещодавнього зростання цін. Важливою подією є те, що більшість власників BTC зараз у прибутку.

Біткоїн-бики у прибутку

За даними IntoTheBlock, що були отримані на X, майже 99% власників біткоїнів наразі отримують прибутки. Це стається в той час, коли ціна Біткоїна наближається до свого історичного максимуму. Аналітичні платформи також підкреслили, що такі рівні прибутковості спостерігалися ще в червні. Однак тоді BTC не зміг здійснити прорив.

Криптовалютна спільнота очікує, що цього разу все буде інакше. На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні $70 961 після стрибка на 3,76% за останні 24 години. Обсяг торгів монетою за цей час злетів на 92,72% і наразі становить $47,72 млрд. Зростання торгової активності натякає на більший приплив інвесторів, підкреслюючи позитивні настрої на ринку.

Нагадаємо, що раніше було названо найбільшого у світі власника біткоїнів.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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