Коли Dogecoin досягне $0,70 — прогноз аналітика

12.08.2025 11:00
Ольга Деркач

Dogecoin (DOGE) знову торгується близько $0,22 після різкого зниження з понад $0,24 у суботу, 9 серпня

Втім, попри корекцію, «золотий хрест» між 20- та 200-денними ковзними середніми все ще вказує на довгостроковий бичачий тренд.

Відповідно, провідний криптоаналітик Алі Мартінес прогнозує, що після подолання рівня $0,36 для цього мемкоїна «ціль оновиться до $0,70».

Аналіз ціни Dogecoin

За останні 24 години Dogecoin подешевшав на 4,32% і на момент написання торгується близько $0,22. Таким чином, ціна DOGE відстає від ширшого крипторинку, який за цей час зріс на 1,02%.

Корекція пояснюється низкою факторів, зокрема новою пропозицією токенів. Так, 11 серпня в обіг вийшло 95,49 млн DOGE вартістю близько $22,09 млн через заплановані лінійні розблокування.

Хоча цей обсяг становить лише 0,06% від загальної пропозиції, одночасне падіння обсягу торгів на 17,37% суттєво посилило ринковий ефект.

Цікаве по темі: Біткоїн стане «ідеальним активом» на найближчі 1000 років: за яких умов

Також на ширшому ринку було ліквідовано позицій на $136 млн, а високий коефіцієнт обороту DOGE (7,37%) вказує на низьку ліквідність. Крім того, індекс CMM Altcoin Season впав на 13,89%, а 30-денна соціальна домінантність DOGE знизилась на 22%.

Попри це, мемкоїн все ще має потенціал для зростання: технічні сигнали свідчать про продовження тиску покупців. Зокрема, індикатор MACD перейшов у позитивну зону, а відносна сила (RSI), що наближається до позначки 67, підтверджує, що оптимістичні прогнози Мартінеса мають підстави.

Нагадаємо, що нативний токен Ethereum, Ether (ETH), за цей тиждень виріс приблизно на 24% — до понад $4,3 тис. що є найвищим показником з грудня 2021 року. Багато аналітиків зараз очікують прориву історичного максимуму на рівні $4,9 тис.

Джерело: Finbold.

