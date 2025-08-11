Чи продовжить рости ціна Ethereum після прориву позначки $4 тис.

Бики Ethereum мають вагомі підстави прогнозувати ралі ціни ETH до $10 000 або вище протягом наступних шести-восьми місяців
Нативний токен Ethereum, Ether (ETH), за цей тиждень виріс приблизно на 24% — до понад $4,3 тис. що є найвищим показником з грудня 2021 року. Багато аналітиків зараз очікують прориву історичного максимуму на рівні $4,9 тис.
Вихід ETH з моделі Вайкоффа вказує на ціль у $6 000
Ethereum демонструє ознаки прориву з поточної моделі накопичення за Вайкоффом (Wyckoff), зазначає аналітик на TradingView під ніком Lord Hawkins.
Пара ETH/USD кілька місяців торгується у межах великого діапазону накопичення, поступово поглинаючи тиск продажів. Ця фаза часто завершується вирішальним проривом, коли покупці беруть контроль, згідно з теорією Вайкоффа.
Цей прорив, здається, вже починається — ETH пробив опір у зоні $4200, що називається «Сигналом сили» (Sign of Strength, SOS).
У моделі Вайкоффа за цим зазвичай слідує коротке коригування — «Остання точка підтримки» (Last Point of Support, LPS), що підтверджує новий висхідний тренд.
Якщо LPS утримається, ціна входить у фазу розмітки (markup phase), де зростання прискорюється, оскільки попит перевищує пропозицію. Вимірювання висоти діапазону накопичення дає технічну ціль близько $6000.
Трикутна формація вказує на ціль у $8 000
Станом на неділю ETH проривав верхню трендову лінію свого багаторічного симетричного трикутника у зоні $4000–$4200, повідомляють аналітики Crypto Rover та Titan of Crypto.
Прорив свідчить про потенційний виміряний рух, рівний максимальній висоті трикутника, що вказує на область $8000 у найближчі місяці. Це зростання більш ніж на 90% від поточних рівнів.
Історично подібні довгострокові прориви на старших таймфреймах ETH передували сильним багатомісячним ралі, особливо якщо їх підтверджує зростання обсягів та сприятливий макроекономічний фон.
У квітні 2020 року ETH прорвав симетричний трикутник і піднявся більш ніж на 950%, досягнувши цільового рівня і продовжуючи зростання на тлі посилення бичачого настрою.
Фрактал ціни ETH дає підстави для $20 тис.
Ethereum може рухатися до $20 тис. протягом 6-8 місяців, якщо реалізуються історичні фрактали ціни.
Аналітик Нілеш Верма підкреслює повторюваний патерн, коли ETH різко росте після повторного тесту важливої підтримки внизу.
У січні 2017 року та квітні 2020 року такі повторні тести передували параболічним підйомам зі зростанням понад 8000% і 950% відповідно. Обидва рухи тривали близько 12 місяців до досягнення максимумів.
ETH повторив той самий сценарій «повторного тесту дна» у квітні 2025 року, сильно відскочивши від зони $1750–$1850. Тривале ралі може тривати до квітня 2026 року, при цьому цільовий рух фракталу оцінюється у «мінімум $10 тис.» та $20 тис. у найкращому випадку.
За матеріалами cointelegraph.com.