Чи продовжить рости ціна Ethereum після прориву позначки $4 тис.

Бики Ethereum мають вагомі підстави прогнозувати ралі ціни ETH до $10 000 або вище протягом наступних шести-восьми місяців

Нативний токен Ethereum, Ether (ETH), за цей тиждень виріс приблизно на 24% — до понад $4,3 тис. що є найвищим показником з грудня 2021 року. Багато аналітиків зараз очікують прориву історичного максимуму на рівні $4,9 тис.

Вихід ETH з моделі Вайкоффа вказує на ціль у $6 000

Ethereum демонструє ознаки прориву з поточної моделі накопичення за Вайкоффом (Wyckoff), зазначає аналітик на TradingView під ніком Lord Hawkins.

Пара ETH/USD кілька місяців торгується у межах великого діапазону накопичення, поступово поглинаючи тиск продажів. Ця фаза часто завершується вирішальним проривом, коли покупці беруть контроль, згідно з теорією Вайкоффа.

Цей прорив, здається, вже починається — ETH пробив опір у зоні $4200, що називається «Сигналом сили» (Sign of Strength, SOS).

У моделі Вайкоффа за цим зазвичай слідує коротке коригування — «Остання точка підтримки» (Last Point of Support, LPS), що підтверджує новий висхідний тренд.

Якщо LPS утримається, ціна входить у фазу розмітки (markup phase), де зростання прискорюється, оскільки попит перевищує пропозицію. Вимірювання висоти діапазону накопичення дає технічну ціль близько $6000.

Трикутна формація вказує на ціль у $8 000

Станом на неділю ETH проривав верхню трендову лінію свого багаторічного симетричного трикутника у зоні $4000–$4200, повідомляють аналітики Crypto Rover та Titan of Crypto.

Прорив свідчить про потенційний виміряний рух, рівний максимальній висоті трикутника, що вказує на область $8000 у найближчі місяці. Це зростання більш ніж на 90% від поточних рівнів.

Історично подібні довгострокові прориви на старших таймфреймах ETH передували сильним багатомісячним ралі, особливо якщо їх підтверджує зростання обсягів та сприятливий макроекономічний фон.

У квітні 2020 року ETH прорвав симетричний трикутник і піднявся більш ніж на 950%, досягнувши цільового рівня і продовжуючи зростання на тлі посилення бичачого настрою.

Фрактал ціни ETH дає підстави для $20 тис.

Ethereum може рухатися до $20 тис. протягом 6-8 місяців, якщо реалізуються історичні фрактали ціни.

Аналітик Нілеш Верма підкреслює повторюваний патерн, коли ETH різко росте після повторного тесту важливої підтримки внизу.

У січні 2017 року та квітні 2020 року такі повторні тести передували параболічним підйомам зі зростанням понад 8000% і 950% відповідно. Обидва рухи тривали близько 12 місяців до досягнення максимумів.

ETH повторив той самий сценарій «повторного тесту дна» у квітні 2025 року, сильно відскочивши від зони $1750–$1850. Тривале ралі може тривати до квітня 2026 року, при цьому цільовий рух фракталу оцінюється у «мінімум $10 тис.» та $20 тис. у найкращому випадку.

