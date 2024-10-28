Криптовалютні кити почали скуповувати цей альткоїн

Попри значну волатильність ринку, яка спостерігалася минулого тижня, деякі криптовалютні кити витратили мільйони доларів, скуповуючи Solana (SOL)

За даними Lookonchain, криптокити почали активно накопичувати SOL. Зокрема, аналітики оприлюднили дані щодо багатомільйонних операцій, де фігурували три адреси китів. Зазначається, що куплені альткоїни були направлені на стейкінг для отримання пасивного доходу. Ці інвестори-мільйонери продемонстрували намір утримувати середньо- і довгострокові позиції.

Така поведінка помітно відрізняється від тієї, яка нещодавно спостерігалася як домінуюча, що орієнтується на короткострокові, високоспекулятивні прибутки. Багато мільйонерів з адресами Solana використовували SOL для купівлі мемкоїнів, які здебільшого виявлялися шахрайськими проєктами, згідно із сигналами, на які звернув увагу Finbold.

Крім того, 27 жовтня видання отримало дані від Arkham Intelligence, які доповнили висновки Lookonchain, зроблені на цих вихідних.

3 мільйонера-інвестора в Solana купують і стейкають SOL

По-перше, за останні шість днів з Binance було виведено 153 511 SOL з адреси «AA21BSr(…)» на суму $26,4 млн. Інвестор-мільйонер потім вклав більшу частину цих коштів через ліквідний портфель Marinade Finance, придбавши токени MSOL.

По-друге, «EGzicbS(…)» нещодавно додав 13 000 SOL до позиції в 95 651 SOL на загальну суму $16,83 млн. Однак ця позиція залишалася ліквідною в рідному токені без стейкінгу та може бути продана в будь-який момент.

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Нарешті, «EHax4mB(…)» купив і вивів з Binance і Kraken 35 498 SOL на суму $6,12 млн за три дні. Цей інвестор-мільйонер також вибрав ліквідний стейкінг Solana, цього разу в мережі Jito, придбавши JITOSOL.

Ліквідний стейкінг — це функція, яка, хоча й представляє наміри середньо- та довгострокового інвестування, дає інвесторам можливість зберігати доступ до своїх коштів та використовувати їх у протоколах децентралізованих фінансів (DeFi), зокрема для отримання доходу через дохідні ферми (yield farming).

Аналіз ціни Solana

Тим часом Solana, станом на момент написання статті, торгується на рівні майже $175 за токен, формуючи семимісячний спадний тренд, попри позитивні результати з початку року (YTD). Загалом, SOL продемонстрував зростання на 72,66% з початку року, при цьому зафіксувавши третій поспіль максимум, який нижчий за попередні, починаючи з березня.

Зі зміцненням спадного тренду відомий трейдер і криптоаналітик Алан Сантана робить ставку на свою «останню коротку позицію» в преміум-трейді SOL.

Протилежні позиції та інвестиційні рішення рухають ринок вперед, де бики та ведмеді відстоюють свої прогнози. Тепер мільйонери-інвестори та трейдери чекають, що принесуть Solana і криптовалютам останні два місяці 2024 року.

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