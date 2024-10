Криптовалютні кити почали скуповувати цей альткоїн

Попри значну волатильність ринку, яка спостерігалася минулого тижня, деякі криптовалютні кити витратили мільйони доларів, скуповуючи Solana (SOL)

За даними Lookonchain, криптокити почали активно накопичувати SOL. Зокрема, аналітики оприлюднили дані щодо багатомільйонних операцій, де фігурували три адреси китів. Зазначається, що куплені альткоїни були направлені на стейкінг для отримання пасивного доходу. Ці інвестори-мільйонери продемонстрували намір утримувати середньо- і довгострокові позиції.

Whales are accumulating $SOL!

AA21…VxH9 withdrew 153,511 $SOL($26.4M) from #Binance in the past 6 days and staked it.

EHax…gAUa withdrew 35,498 $SOL($6.12M) from #Binance and #Kraken in the past 3 days and staked it.

EGzi…mR7g withdrew 13,000.8 $SOL($2.3M) from #Binance… pic.twitter.com/pfd24qTuSy

— Lookonchain (@lookonchain) October 27, 2024